Espectáculo artístico conmemora 50 años del Día Nacional de Laos y celebra la amistad con Vietnam

Vientián (VNA) – La noche del 30 de noviembre, Vientián se llenó de música, danza y color en un gran programa artístico que conmemoró el 50.º aniversario del Día Nacional de Laos y celebró la profunda amistad entre Laos y Vietnam.

En el evento. (Fuente: VNA)





La ceremonia contó con la presencia de destacados líderes laosianos, incluido el secretario general del Partido Popular Revolucionario (PPRL) y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, el primer ministro Sonexay Siphandone, así como el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, y numerosos representantes de la comunidad vietnamita y ciudadanos locales.



Durante el evento, la ministra de Información, Cultura y Turismo de Laos, Suansavanh Viyaket, subrayó que esta celebración no solo honra la historia del país, sino que también es una valiosa oportunidad para enseñar a las nuevas generaciones sobre las tradiciones revolucionarias y los logros alcanzados bajo el liderazgo del PPRL.

El espectáculo, cuidadosamente preparado por artistas de Laos y Vietnam, rindió homenaje al presidente Kaysone Phomvihane y celebró los 40 años del proceso de Doi Moi (Renovación) junto con medio siglo de desarrollo nacional de Laos.



Fusionando elementos del folclore con expresiones modernas, la presentación mostró un Laos en constante integración, preservando su identidad cultural, y destacó la sólida cooperación y la amistad ejemplar que une a ambos países./.