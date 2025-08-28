Espacio expositivo de la VNA recrea su trayectoria de 80 años acompañando a la nación

El viceprimer ministro y canciller Bui Thanh Son visita el espacio de exhibición de la VNA. Foto: Minh Quyet - VNA El espacio de exhibición de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en la Exposición de Logros Nacionales recrea su recorrido de 80 años de acompañamiento al país a través de noticias, imágenes y objetos únicos, reafirmando el papel de este medio de comunicación en cada uno de los procesos históricos del país, desde la guerra de resistencia hasta la construcción del país y el viaje hacia una nueva era desarrollo, prosperidad y felicidad.

Los artículos y contenidos que presenta la entidad en esa Exposición se celebran hoy en el Centro Nacional de Exposiciones en Hanoi, con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945).

Al llegar al espacio, los visitantes pueden admirar objetos, informes de noticias e imágenes asociados con hitos históricos del país y la VNA, sobre todo el primer boletín de noticias, que marcó el nacimiento de la Agencia; la Declaración de Independencia en tres idiomas, vietnamita, inglés y francés, que fue transmitida a todo el mundo el 15 de septiembre de 1945; la foto de tanques del Ejército de Liberación entrando al Palacio de la Independencia al mediodía del 30 de abril de 1975, entre otros contenidos, contribuyendo a recrear de forma vívida y realista momentos históricos de la nación.

La subdirectora general de VNA, Nguyen Thi Su, afirmó: «Con la participación de toda la agencia, el stand de VNA ofrece una rica fuente de información en diversos formatos, con más de 200 fotografías y decenas de objetos relacionados con el proceso de trabajo de varias generaciones de reporteros de VNA».

El ministro y jefe de la Oficina del Gobierno Tran Van Son visita el espacio de exhibición de la VNA. Foto: Minh Quyet - VNA

El ministro de Información y Comunicación, Nguyen Manh Hung visita el espacio de exhibición de la VNA. Foto: Thanh Tung - VNA