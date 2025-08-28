Noticieros
Espacio expositivo de la VNA recrea su trayectoria de 80 años acompañando a la nación
Los artículos y contenidos que presenta la entidad en esa Exposición se celebran hoy en el Centro Nacional de Exposiciones en Hanoi, con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945).
Al llegar al espacio, los visitantes pueden admirar objetos, informes de noticias e imágenes asociados con hitos históricos del país y la VNA, sobre todo el primer boletín de noticias, que marcó el nacimiento de la Agencia; la Declaración de Independencia en tres idiomas, vietnamita, inglés y francés, que fue transmitida a todo el mundo el 15 de septiembre de 1945; la foto de tanques del Ejército de Liberación entrando al Palacio de la Independencia al mediodía del 30 de abril de 1975, entre otros contenidos, contribuyendo a recrear de forma vívida y realista momentos históricos de la nación.
La subdirectora general de VNA, Nguyen Thi Su, afirmó: «Con la participación de toda la agencia, el stand de VNA ofrece una rica fuente de información en diversos formatos, con más de 200 fotografías y decenas de objetos relacionados con el proceso de trabajo de varias generaciones de reporteros de VNA».
El área de exhibición de la VNA refleja ocho décadas de historia desde su fundación, construcción, desarrollo y acompañamiento de la agencia al desarrollo actual, así como sus grandes contribuciones a la causa revolucionaria, compartió.
Lo más destacado del área es el globo terráqueo en el centro, que representa el ecosistema de información de la VNA y su aspiración a una profunda integración internacional, el cual está cubierto de imágenes de reporteros nacionales y extranjeros, productos multimedia, múltiples plataformas y aplicaciones pioneras de tecnología digital.
El área de exhibición de la VNA, que combina elementos tecnológicos modernos, es la cristalización del orgullo de los trabajadores de la prensa por el proceso histórico del país y los constantes esfuerzos creativos para contribuir al éxito general de la la Exposición de Logros Nacionales que tiene como tema "80 años del Viaje hacia la Independencia, la Libertad y la Felicidad"./.