Equipo de rescate de Vietnam parte rumbo a Venezuela para participar en labores de búsqueda y salvamento

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam celebró hoy en Hanoi la ceremonia de despedida del equipo de búsqueda y rescate que viajará a Venezuela para apoyar las labores de respuesta tras los devastadores terremotos que sacudieron ese país suramericano.

Ceremonia de despedida del contingente de búsqueda, rescate y salvamento que partió hacia Venezuela para cumplir su misión de apoyo tras los efectos de los terremotos. (Foto: VNA)



La ceremonia estuvo presidida por el viceministro de Seguridad Pública, teniente general Le Van Tuyen, y contó con la presencia de la encargada de negocios interina de la Embajada de Venezuela en Vietnam, Estela del Valle Quijada Suárez; el coronel Pham Hung Duong, subdirector del Departamento de Policía de Prevención y Lucha contra Incendios, Búsqueda y Rescate y jefe de la misión, así como los 41 integrantes de la delegación.



Los terremotos registrados el pasado 24 de junio dejó consecuencias especialmente graves en Venezuela. De acuerdo con la información actualizada hasta el 28 de junio, más de 1.400 personas han perdido la vida, más de 50.000 permanecen desaparecidas y decenas de miles de viviendas han quedado destruidas.



Ante esta tragedia, y en cumplimiento de las directrices de los máximos dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno de Vietnam, el Ministerio de Seguridad Pública decidió desplegar un contingente especializado para colaborar en la búsqueda de víctimas, las operaciones de rescate y las tareas de mitigación de los efectos del desastre.

Durante su intervención, el viceministro de Seguridad Pública, teniente general Le Van Tuyen, expresó sus más sinceras condolencias al Gobierno, al pueblo venezolano y a las familias de las víctimas. Asimismo, destacó que el envío inmediato de personal vietnamita a la zona afectada no solo busca brindar apoyo a la población damnificada, sino también reafirmar la solidaridad internacional, el compromiso humanitario y los tradicionales lazos de amistad entre Vietnam y Venezuela.



La misión, organizada de manera conjunta por el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Defensa, está integrada por efectivos con amplia experiencia en operaciones de búsqueda de víctimas en estructuras colapsadas, atención médica de emergencia, comunicaciones, logística y coordinación de rescates. El equipo viaja además con vehículos especializados, dispositivos de detección, suministros médicos y todo el equipamiento logístico necesario para iniciar las operaciones tan pronto como llegue al área del desastre.



El funcionario instó a los miembros de la delegación a mantener la disciplina, fortalecer la unidad y coordinar estrechamente con las autoridades locales. Subrayó que, en cualquier circunstancia, la seguridad del personal vietnamita debe ser la máxima prioridad, sin dejar de actuar con rapidez y eficacia para localizar y asistir a las personas afectadas.



Añadió que cada integrante de la misión representa no solo el cumplimiento de una responsabilidad profesional, sino también la imagen de un Vietnam solidario, responsable y siempre dispuesto a tender la mano a los pueblos amigos cuando más lo necesitan.



Por su parte, la encargada de negocios interina de la Embajada de Venezuela en Vietnam, Estela del Valle Quijada Suárez, agradeció profundamente al Partido, al Estado, al Gobierno y al Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam por la rápida decisión de enviar un equipo de rescate al país sudamericano.



La diplomática afirmó que la presencia de los rescatistas vietnamitas en un momento de tan profundas pérdidas para Venezuela trasciende el apoyo material y humano, al constituir un símbolo de la amistad, la solidaridad y los estrechos vínculos que unen a ambos pueblos.



Además, expresó su confianza en que, gracias a su experiencia, sentido del deber y valentía, la misión vietnamita contribuirá de manera significativa a ayudar a las comunidades afectadas por los terremotos a superar los momentos más difíciles./.