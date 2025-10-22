Entregarán premios del concurso “Tecnología con corazón”

Hanoi (VNA) – La ceremonia de premiación y la exposición del segundo Concurso de Fotografía y Video “Tecnología con corazón”, coorganizado por la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) y el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones Viettel, se celebrarán en Hanoi el 23 de octubre.



Foto ilustrada (Fuente: VNA)



Desde el mes de febrero, el comité organizador ha recibido 1.131 fotografías individuales, 229 series fotográficas y 122 videos. Tras varias rondas de evaluación, el jurado seleccionó 32 obras destacadas para ser premiadas, entre ellas 11 en la categoría de series fotográficas (un primer premio, dos segundos, tres terceros y cinco menciones de honor).



En la categoría de fotografía individual se concederán 10 galardones (un primer premio, dos segundos, tres terceros y cuatro menciones de honor), mientras que en la categoría de video habrá 11 premios (un primer premio, dos segundos, tres terceros y cinco menciones de honor).



El certamen atrajo la participación de fotógrafos, periodistas y realizadores profesionales y aficionados de todo el país. Las obras ganadoras reflejan perspectivas singulares inspiradas en los logros de la ciencia y la tecnología. A través de un lenguaje visual sencillo pero profundo, transmiten emociones y muestran que la tecnología es hoy una parte indispensable de la vida, un puente que conecta a las personas y difunde la compasión. Estos elementos expresan los valores humanos y artísticos que la VNA y Viettel desean transmitir al público.



Como parte de las actividades del concurso, el pasado 13 de junio se celebró un taller para intercambiar ideas, inspirar la creatividad y explorar nuevas perspectivas a través de la mirada de los creadores, contribuyendo a difundir los valores positivos de la tecnología en la vida cotidiana. /.