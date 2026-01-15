Entrañable amigo venezolano saluda celebración del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam

En vísperas del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), la Embajada de Hanoi en Caracas recibió a un visitante especial: el exembajador de Venezuela en Vietnam, Jorge Rondón Uzcátegui. No acudió en representación oficial de ninguna institución estatal, sino movido por el afecto sincero de un amigo de larga data, profundamente vinculado al país indochino a lo largo de su carrera diplomática.

El Embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, entrega un obsequio conmemorativo a Jorge Rondón Uzcátegui. Foto: Embajada de Vietnam en Venezuela

El exembajador señaló que su visita tuvo como propósito entregar una carta manuscrita de felicitación con motivo del XIV Congreso del PCV, un acontecimiento político de gran trascendencia que ha seguido atentamente a través de los medios de comunicación venezolanos. En la misiva, expresó su interés por las grandes orientaciones y decisiones estratégicas que el Partido y el Estado de Vietnam adoptarán para la nueva etapa de desarrollo del país.

En su mensaje, el exembajador, primer jefe de la misión diplomática de Venezuela en Vietnam, reafirmó su firme confianza en el liderazgo del PCV, factor decisivo en el éxito del proceso de Renovación (Doi Moi).

Valoró altamente los resultados alcanzados por Vietnam en la reorganización y racionalización del sistema político, así como en la fusión de unidades administrativas, en particular la eficaz implementación del modelo de gobierno local de dos niveles. A su juicio, estos logros constituyen una base sólida para que el XIV Congreso defina los objetivos estratégicos del período 2026–2030 y trace la visión de desarrollo nacional hasta 2045.

Durante más de 15 años de servicio en Hanoi, de 2006 a 2022, un mandato poco común en la diplomacia internacional, Jorge Rondón Uzcátegui no solo fue representante de Venezuela, sino que también desempeñó el cargo de Decano del Cuerpo Diplomático, actuando como portavoz de las misiones extranjeras acreditadas en Vietnam. Fue una figura habitual en numerosas actividades de relaciones exteriores, dejando una impresión duradera por su estilo sereno, cercano y su profundo conocimiento del país.

Más allá de la duración de su misión, lo que marcó de manera especial su trayectoria fue su forma de convivir y vincularse con Vietnam. Conoció al país a través de viajes de campo, del contacto directo con la población desde las zonas montañosas hasta las llanuras, de las ciudades dinámicas a las áreas rurales. Aprendió el idioma vietnamita para comprender mejor su cultura, su gente y las aspiraciones de desarrollo de este pueblo.

El exembajador subrayó reiteradamente su profundo respeto por el Presidente Ho Chi Minh y por la historia de la lucha del pueblo vietnamita por la independencia nacional. A su entender, dicha lucha no solo es un capítulo glorioso de la historia vietnamita, sino que también ha servido de inspiración para la Revolución Bolivariana en Venezuela, reflejando similitudes en la aspiración a la independencia, la soberanía y la justicia social de ambos pueblos.

Sobre esa base, Jorge Rondón Uzcátegui realizó importantes aportes al fortalecimiento de la amistad tradicional y la cooperación integral entre Venezuela y Vietnam, impulsando la colaboración en sectores clave como el petróleo y gas, la agricultura y el comercio, al tiempo que contribuyó a profundizar los vínculos políticos e ideológicos entre los partidos gobernantes de ambos países.

Además de su labor diplomática, actuó como un verdadero puente cultural, promoviendo la imagen de Venezuela en la nación indochina y difundiendo, a su vez, la de Vietnam en su país natal. Sus contribuciones fueron reconocidas por el Estado vietnamita con la Orden de la Amistad y la Medalla Conmemorativa “Por la paz y la amistad entre los pueblos”.

En vísperas del XIV Congreso Nacional del PCV, la visita del exembajador Jorge Rondón Uzcátegui constituye un testimonio vivo del afecto sincero de un amigo internacional hacia Vietnam, así como de su convicción de que esa fuerza política continuará guiando al país por el camino de la independencia, la autodeterminación y el desarrollo sostenible en beneficio del pueblo./.