En 2026 se construirán cerca de 159.000 viviendas sociales en Vietnam

El proyecto de vivienda social Bao Ninh 2, en la provincia de Quang Tri, se prevé completar en el tercer trimestre de 2026 (Foto: VNA)

Vietnam construirá 973.471 viviendas sociales en el período 2026-2030; de las cuales, 158.723 corresponden a este año, según las metas asignadas por el primer ministro Pham Minh Chinh.



Mediante la Decisión N.º 338/QD-TTg adoptada el 3 de abril de 2023, el jefe del Gobierno aprobó el Plan "Inversión y construcción de al menos 1 millón de unidades de vivienda social para personas de bajos ingresos y trabajadores de zonas industriales en el período 2021-2030". Para cumplir con el objetivo trazado, todo el sistema político, junto con las localidades y empresas, se han involucrado bajo la dirección estrecha y constante del premier.



Aunque en 2025 los resultados de esa labor superaron el plan asignado, en los años siguientes todavía queda un gran volumen de trabajo y metas muy ambiciosas por cumplir. El Gobierno dirige de manera unificada a todos los niveles, sectores y localidades para que el desarrollo de viviendas sociales sea considerado una tarea política importante, que esté vinculada a los objetivos de desarrollo socioeconómico, la garantía de la seguridad social y la estabilidad de la vida de la población.



Al mismo tiempo, se busca movilizar recursos sociales, especialmente de las grandes empresas inmobiliarias con capacidad, experiencia y responsabilidad social para su ejecución.



El Ministerio de Construcción señaló que 2025 registró un avance notable en el desarrollo de viviendas sociales, con la finalización de más de 103.000 unidades en todo el país, superando en un 3% el plan. Sin embargo, el ritmo de implementación entre las localidades aún muestra grandes disparidades, lo que exige una gestión más decidida para materializar el objetivo del millón de apartamentos.



Según el informe preparado para la quinta reunión del Comité Directivo Central para las políticas de vivienda y mercado inmobiliario, Vietnam cuenta hasta la fecha con 698 proyectos de vivienda social en ejecución en todo el país, con una escala total de 657.441 unidades; de los cuales, 193 proyectos han concluido, suministrando 169.643 viviendas.



En conjunto, el número de proyectos terminados, en construcción o con inversión aprobada alcanza aproximadamente el 62% de la meta del Plan de edificar 1.062.200 viviendas sociales para el año 2030.



En 2025, 20 localidades cumplieron o superaron sus metas, destacando grandes localidades que actúan como locomotoras, como Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Hai Phong y Bac Ninh. Algunas provincias registraron niveles de cumplimiento muy superiores al plan inicial, como Thai Nguyen, Nghe An, Phu Tho, Hung Yen y Son La.



Sin embargo, 11 localidades no completaron el plan de 2025, concentradas principalmente en zonas montañosas, la Altiplanicie Occidental y el delta del Mekong. La gran brecha entre las localidades refleja diferencias en las reservas de suelo, la capacidad de ejecución de proyectos, el acceso al capital, así como el nivel de prioridad que los gobiernos locales otorgan a las políticas de bienestar habitacional.



Según la evaluación del Comité Directivo, los resultados positivos alcanzados en 2025 se deben a la dirección decidida del Gobierno, junto con la promulgación de mecanismos y políticas específicas para la vivienda social. No obstante, para cumplir el objetivo del millón de apartamentos en el próximo período, es necesario seguir reforzando la responsabilidad local, acortar los trámites de inversión, ampliar las fuentes de crédito preferencial y garantizar la disponibilidad de suelo apto para la vivienda social./.