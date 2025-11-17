Empresas vietnamitas participan en feria de alimentos y bebidas en Bulgaria

Hanoi (VNA) – Las empresas vietnamitas están fortaleciendo su presencia en el sudeste de Europa mediante su participación activa en Interfood & Drink 2025, la mayor feria internacional de alimentos y bebidas de la región, que se celebró del 12 al 15 de noviembre en Sofía, Bulgaria.



El embajador Nguyen Minh Nguyet (segundo por la izquierda) y representantes de asociaciones y del cuerpo diplomático en Sofía. (Foto: publicada por VNA)



El evento reunió a más de 400 expositores de Europa, Asia y África, con una ceremonia de apertura presidida por el ministro búlgaro de Agricultura y Alimentación, Georgi Tahov, junto a representantes de asociaciones industriales y misiones diplomáticas.



Este año, la Embajada de Vietnam en Bulgaria se asoció con Era Group Vietnam para organizar el pabellón vietnamita. La embajadora Nguyen Thi Minh Nguyet cortó la cinta junto a otros embajadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el embajador de Marruecos, mostrando el sólido apoyo de la comunidad diplomática a las actividades de promoción comercial de Vietnam.



El pabellón vietnamita presenta una variedad de productos emblemáticos, incluidos café, té, jugos de frutas, confitería tradicional y alimentos funcionales naturales, que responden a la creciente demanda en el sudeste de Europa de productos saludables, naturales y trazables.



Durante el evento, Minh Nguyet destacó las fortalezas agrícolas de Vietnam y afirmó que la participación en Interfood & Drink 2025 ayuda a las empresas vietnamitas a expandir asociaciones y acceder de manera más profunda a los mercados búlgaro y del sudeste de Europa.



Tras la ceremonia de apertura, el ministro Georgi Tahov visitó el pabellón vietnamita. El titular subrayó la disposición de Bulgaria a apoyar la cooperación agrícola y alimentaria, así como a facilitar la inversión y participación de las empresas vietnamitas en las cadenas de valor del país./.