Empresas vietnamitas exhiben productos en exposición de alimentos en Indonesia

Hanoi (VNA) – Un total de 23 empresas vietnamitas participan en la Exposición Internacional de Alimentos y Bebidas SIAL Interfood 2025, que se inauguró oficialmente el 12 de noviembre en Yakarta, Indonesia.

Los stands vietnamitas atraen la atención de muchos compradores y distribuidores (Foto: VNA)



Considerada uno de los eventos más grandes e influyentes del Sudeste Asiático en las industrias de alimentos, bebidas y hospitalidad, SIAL Interfood se ha convertido en una plataforma esencial para la creación de redes comerciales e innovación a nivel mundial. Este año, el evento no solo conecta a empresas internacionales, sino que también impulsa sectores económicos relacionados como la restauración, la logística, el turismo y el consumo de productos locales.



La feria reúne a más de 1.500 expositores de 27 países y se espera que atraiga a unos 90.000 visitantes.



Vietnam tiene una fuerte presencia en la exposición con 23 empresas participantes, entre ellas 18 procedentes de Ciudad Ho Chi Minh. Entre los principales artículos exhibidos se encuentran café, frutos secos, bebidas a base de frutas, fideos instantáneos y chocolate.



Según Ho Thi Quyen, subdirectora del Centro de Promoción de Inversiones y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh (ITPC), la urbe apoya a las empresas vietnamitas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), proporcionando financiación para los estands, facilitando los procedimientos de participación y coordinando un pabellón unificado bajo la identidad de la marca nacional de Vietnam.



Nguyen Duc Hung, presidente del Grupo Napoli, productor de café ya presente en el mercado indonesio, señaló que la empresa se centra en expandirse en el segmento Halal, que tiene un gran potencial en Indonesia. Napoli ha solicitado la certificación Halal para acceder mejor a este mercado.



Pham The Cuong, consejero comercial de la Oficina de Comercio de Vietnam en Indonesia, informó que la entidad invitó a grandes cadenas de supermercados, asociaciones de importadores y cámaras de comercio a visitar los estands vietnamitas y conectarse directamente con los expositores para fortalecer los vínculos comerciales.



Los estands de Vietnam despertaron un gran interés entre los distribuidores y minoristas internacionales en el primer día de la feria. Eric Anggana, representante de la empresa indonesia Blueray Cargo, comentó que muchos productos vietnamitas, como las frutas deshidratadas y el chocolate, se adaptan bien al gusto indonesio y tienen un prometedor potencial de mercado.



La exposición SIAL Interfood 2025 se desarrollará hasta el 15 de noviembre./.