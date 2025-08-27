Empresas vietnamitas colaboran en estaciones de carga para vehículos eléctricos

Hanoi (VNA) –La empresa FPT Retail firmó un memorando de entendimiento con V-Green JSC para desarrollar, en 2025, una red de estaciones de carga para automóviles eléctricos VinFast y puntos de intercambio de baterías para motocicletas eléctricas en las tiendas de FPT a nivel nacional, mediante franquicia o arrendamiento de espacios.

Acto de rúbrica (Foto: VNA)

Dependiendo de las condiciones de cada ubicación, ambas partes optimizarán la instalación de cargadores para autos eléctricos o estaciones de intercambio de baterías para motocicletas, con el objetivo de comenzar las operaciones en noviembre de 2025.

Aprovechando la red nacional de tiendas de FPT Retail y la experiencia operativa de V-Green, desarrollador de una red global de carga para vehículos eléctricos, la colaboración ofrecerá la máxima comodidad a los usuarios de vehículos eléctricos VinFast, especialmente en los principales centros urbanos.

Nguyen Duc Vinh, subdirector general de V-Green, señaló que asociarse con FPT Retail representa un paso significativo para V-Green, ya que le permitirá expandir rápidamente su red de carga y mejorar la experiencia de los propietarios de vehículos VinFast.

Destacó que, gracias a la fortaleza de ambas partes, V-Green pronto se convertirá en uno de los mayores desarrolladores de infraestructura de carga del mundo, contribuyendo a cumplir su misión de un futuro más verde para todos.

Nguyen Viet Anh, subdirector general de FPT Retail, afirmó que la empresa siempre ha estado a la vanguardia de la innovación y en la creación de valor sostenible para la comunidad. Cooperar con V-Green no solo es una oportunidad de negocio, sino también una manera de demostrar responsabilidad social, contribuyendo directamente a la transición ecológica y apoyando el objetivo gubernamental de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

Además de desplegar 150.000 puntos de carga para automóviles y motocicletas eléctricas en 34 ciudades y provincias, V-Green continuará desarrollando estaciones de intercambio de baterías para motocicletas eléctricas VinFast, con el objetivo de alcanzar 150.000 puntos en los próximos tres años.

Asimismo, V-Green adoptará un modelo de franquicia para las estaciones de intercambio de baterías de motocicletas eléctricas, similar a su red de carga para automóviles eléctricos, a fin de incrementar rápidamente el número de puntos a nivel nacional, promoviendo así el transporte verde y facilitando la comodidad de los usuarios. /.