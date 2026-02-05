Empresas vietnamitas buscan socios en Feria Internacional de Chocolate y Café en Argelia

Argel (VNA)- Empresas vietnamitas participan en la séptima edición de la Feria Internacional de Chocolate y Café (CHOCAF), que se inauguró el 4 de febrero en el Centro de Conferencias y Exposiciones de Orán, Argelia.

Actualmente, el café representa casi el 85% de las exportaciones totales de Vietnam a Argelia. (Foto: VNA)





El evento, organizado por la empresa Vision Future bajo el patrocinio del Ministerio de Educación y Formación Profesional de Argelia, contó con la participación de alrededor de 60 empresas, expertos y visitantes internacionales.



Se trata una de las ferias comerciales más importantes del sector en Argelia, brindando oportunidades de conexión entre fabricantes, proveedores de equipos, ingredientes y especialistas en la elaboración de productos alimenticios de alta gama.



La feria, que se extenderá hasta el 7 de febrero, presenta toda la cadena de valor de la industria del café y el chocolate, desde las materias primas hasta los productos terminados, como golosinas, chocolates y café, junto con demostraciones culinarias, concursos de habilidades y actividades de intercambio profesional.



Nguyen Huyen Tram, directora general de Café Phuoc An, compartió con los periodistas de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) que su participación en la feria tiene como objetivo presentar los productos de la empresa, conocer el mercado argelino y el gusto por el café de los argelinos, además de buscar oportunidades de inversión en este mercado. También espera exportar productos a Argelia, donde los ciudadanos tienen un afecto especial por Vietnam.



Según Hoang Duc Nhuan, consejero comercial de Vietnam en Argelia, las exportaciones de café vietnamita a Argelia en 2025 alcanzaron las 89,336 toneladas, con un valor cercano a los 455 millones de dólares, lo que representa un fuerte incremento en comparación con 2024.



Argelia es actualmente el segundo mayor mercado importador de café de Vietnam, con una participación del 6,5% de la producción total, superando incluso a Estados Unidos (5,9%). El café representa cerca del 85% del valor total de las exportaciones de Vietnam a Argelia./.