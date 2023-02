Empresas vietnamitas aspiran a participar en redes extranjeras de distribución

Hanoi (VNA)- El sistema de distribución de grupos minoristas extranjeros se ha convertido en un canal de exportación eficaz y sostenible para las empresas vietnamitas, afirmó Do Thang Hai, viceministro de Industria y Comercio.



En una conferencia temática en Hanoi, el subtitular se refirió al despliegue de la resolución sobre el proyecto del impulso de la participación de las empresas vietnamitas en las redes extranjeras de distribución hasta 2030.



Con la implementación del proyecto, los productos de alta calidad de Vietnam, desde bienes agrícolas y alimentos hasta electrodomésticos, confecciones textiles, calzado y muebles, han llegado a millones de consumidores a través del sistema de distribución mundial.



Por tal motivo, según Thang Hai, resulta necesario continuar promoviendo la repartición de bienes en los mercados extranjeros para ayudar a las empresas nacionales a participar fuertemente en la cadena global de producción, suministro y distribución, con el fin de promover sus fortalezas y aprovechar al máximo la ventaja competitiva de los bienes vietnamitas.



En particular, el Ministerio de Industria y Comercio trabajará por desarrollar una red de socios estratégicos, especialmente empresas minoristas con presencia en Vietnam o interesadas en transferir la cadena de suministro al país indochino, dijo.



Además, ayudará a las empresas domésticas a exportar y vender bienes en plataformas de comercio electrónico transfronterizo y continuará movilizando el sistema bancario para que ofrezca soluciones financieras diversificadas, enfatizó.



Do Hong Hanh, directora a cargo de los socios estratégicos de Amazon Global Selling Vietnam, resaltó que la venta a través de canales de comercio electrónico transfronterizo también deviene una de las actividades del proyecto mencionado.



En 2022, las exportaciones de Vietnam mediante Amazon aumentaron en un 80 por ciento, centradas en su mayoría en pequeñas y medianas empresas.



Casi 10 millones de productos vietnamitas se comercializaron en plataformas de comercio electrónico este año, con un incremento interanual del valor de exportación del 45 por ciento.



En la ocasión, los distribuidores extranjeros recomendaron a los exportadores vietnamitas garantizar la estabilidad en términos de producción, calidad y precios de los bienes y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos de protección ambiental./.