Empresas japonesas en Vietnam alcanzan su mayor nivel de beneficios en 15 años

En 2025, las empresas japonesas que operan en Vietnam registraron su mayor previsión de beneficios en los últimos 15 años, lo que refleja un fuerte dinamismo empresarial a pesar de las persistentes barreras institucionales, administrativas y de recursos humanos, según una encuesta publicada recientemente por la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO).

Fabricación de componentes electrónicos en Sumida Co., Ltd. (Japón) en el Parque Industrial de Tinh Phong (Quang Ngai). Foto: Quoc Khanh – VNA

La Encuesta 2025 de JETRO sobre las condiciones comerciales de las empresas japonesas que invierten en el extranjero revela que el 67,5% de las compañías niponas en Vietnam prevén ser rentables este año, lo que supone un aumento de 3,4 puntos porcentuales respecto a 2024 y el nivel más alto desde 2009.

Cabe destacar que esta es la primera vez en cinco años que Vietnam supera el promedio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), situado en el 65,3%. Al mismo tiempo, la proporción de empresas que anticipan pérdidas se redujo al 17,6%, 1,7 puntos porcentuales menos que el año anterior, lo que marca el segundo año consecutivo de mejora.



En el sector manufacturero, la tasa de rentabilidad alcanzó el 74,1%, con un incremento de 3,9 puntos porcentuales, mientras que la proporción de empresas con pérdidas se redujo drásticamente al 13%. Se registraron aumentos significativos, superiores a los 15 puntos porcentuales, en industrias como el papel, los productos de madera y la impresión; los componentes eléctricos y electrónicos; y el hierro, el acero y los metales no ferrosos.



En el sector no manufacturero, el 61,2% de las empresas reportó beneficios, con un aumento de 3,3 puntos porcentuales, aunque la proporción de pérdidas ascendió ligeramente al 22%. Sectores como el arrendamiento inmobiliario, la educación y la atención sanitaria experimentaron mejoras en sus ganancias superiores a los 20 puntos porcentuales, mientras que áreas como los equipos de transporte, la minería, la energía, el turismo, el entretenimiento, el comercio minorista y los servicios de alimentación continuaron registrando tasas de rentabilidad inferiores al 50%.

JETRO atribuyó el repunte del sector manufacturero principalmente al aumento de la demanda de exportaciones, mientras que el crecimiento de la demanda interna fue el principal motor de las empresas no manufactureras.

No obstante, la intensificación de la competencia y el incremento de los costes laborales siguen siendo riesgos relevantes. De cara a 2026, el 47,6% de las empresas encuestadas prevé una mejora de sus beneficios, aunque más del 30% de los fabricantes de equipos y piezas de transporte anticipa un deterioro de su desempeño.

En los próximos uno o dos años, el 56,9% de las empresas japonesas en Vietnam planea ampliar sus operaciones, un aumento interanual de 0,8 puntos porcentuales, lo que mantiene al país a la cabeza de la ASEAN en cuanto a intenciones de expansión por segundo año consecutivo. Solo el 4,2% prevé reducir su escala y apenas el 0,7% considera la reubicación o retirada.

En relación con los aranceles recíprocos de Estados Unidos, el 35% de las empresas japonesas en Vietnam exporta al mercado estadounidense, una cifra superior al promedio regional.

Aproximadamente un tercio de estos exportadores prevé impactos negativos significativos, principalmente debido a la reducción de la demanda en Estados Unidos, aunque muchos están respondiendo mediante la reducción de costes, la renegociación de precios y la diversificación de mercados.

Las principales ventajas de inversión de Vietnam siguen siendo el tamaño del mercado y su potencial de crecimiento (68,4%), los bajos costes laborales (55,2%) y la estabilidad política y social (53,2%), todas ellas por encima de los promedios de la ASEAN.

En contraste, la complejidad de los procedimientos administrativos continúa siendo la principal preocupación, citada por el 67,5% de las empresas, junto con los desafíos relacionados con la transparencia legal y el aumento de los costes laborales.

La inversión japonesa en Vietnam en 2025 se estimó en alrededor de tres mil millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 19,5 % respecto a 2024, con un interés creciente en la transformación digital y los sectores de alta tecnología.

JETRO subrayó que, si bien Vietnam sigue siendo uno de los principales destinos de inversión en la ASEAN, avanzar en la reforma administrativa, la transparencia legal y el desarrollo de la fuerza laboral será clave para mantener su atractivo a largo plazo./.