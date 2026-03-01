Empresas estatales impulsan zonas urbanas multipropósito en Hanoi

Hanoi (VNA) - La Resolución 79-NQ/TW sobre el desarrollo de la economía estatal establece que las empresas públicas no solo deben preservar y aumentar el capital, sino también asumir un papel central en la ejecución de las grandes estrategias nacionales.

En Hanoi, esta directriz se concreta mediante la inversión en zonas urbanas multipropósito, destinadas a responder a necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, generar bases para un crecimiento sostenible a largo plazo.

El proyecto en el río Rojo (Fuente: VNA)

En los últimos años, la capital vietnamita ha puesto en marcha numerosos proyectos estratégicos de infraestructura, entre ellos el eje del bulevar paisajístico del río Rojo, la Zona Urbana Deportiva Olímpica y otras iniciativas clave en materia de transporte. Estas obras han contribuido a dinamizar el crecimiento y a transformar la fisonomía urbana de la ciudad. Paralelamente, han generado una alta demanda de viviendas de reasentamiento con infraestructuras técnicas y sociales integradas, capaces de garantizar medios de vida estables para la población afectada.

En este contexto, la ciudad promulgó la Resolución 06-NQ/TU sobre el desarrollo de zonas urbanas multipropósito, planificadas en cuatro direcciones y ocho ejes, en consonancia con los corredores estratégicos definidos en el Plan Maestro de la Capital.

Estas áreas están orientadas a diversificar la oferta habitacional, sincronizar las infraestructuras, asegurar una conectividad de transporte eficiente, generar empleo y controlar los costos de inversión, con el fin de mejorar el acceso a la vivienda.

Un proyecto emblemático es la Zona Urbana Multipropósito Bac Thang Long Urban City, desarrollada por la empresa de Inversión y Desarrollo de Vivienda de Hanoi (HANDICO). Con una superficie cercana a 700 hectáreas, una población estimada de unos 200.000 habitantes y una inversión total aproximada de 3,81 mil millones de dólares, se perfila como uno de los complejos urbanos más relevantes de la capital.

Según expertos económicos, la participación de HANDICO en proyectos multipropósito de gran escala, apoyada en su experiencia previa en inversión y desarrollo urbano, refleja un cambio significativo en la mentalidad y en los métodos de gestión de las empresas estatales en el nuevo contexto.

Asumir proyectos estratégicos de la ciudad representa, a la vez, un reconocimiento de sus capacidades y un desafío que exige innovar en la gobernanza, aplicar avances científicos y tecnológicos, y elevar el nivel de profesionalismo en la ejecución de iniciativas complejas de gran envergadura.

En definitiva, los proyectos impulsados por empresas estatales en Hanoi no solo tienen relevancia en términos de inversión y construcción, sino que constituyen una manifestación concreta de la implementación de la Resolución 79-NQ/TW, en la que la economía estatal desempeña un papel central junto con otros sectores, promoviendo un desarrollo equilibrado y sostenible acorde con las nuevas exigencias de la capital./.