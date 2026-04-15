Empresas de Vietnam y Bulgaria buscan oportunidades de cooperación en tecnología y transición verde

En el evento. (Fuente: Embajada de Vietnam en Bulgaria)

La Embajada de Vietnam en Bulgaria, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Bulgaria (BCCI) y la Asociación de Empresarios de Vietnam en Bulgaria, organizó un seminario sobre cooperación económica, industrial y el intercambio de experiencias en innovación, transformación digital y transición verde.



El evento contó con la participación de numerosos representantes de ministerios, sectores, asociaciones, empresas de ambos países y la comunidad vietnamita en Bulgaria.



Al intervenir en el seminario, el vicepresidente de la BCCI, Vasil Todorov, destacó el gran potencial de cooperación bilateral en el contexto de la reestructuración de las cadenas de suministro globales, subrayando que Vietnam es un socio dinámico con un papel cada vez más relevante en la región Asia-Pacífico.



La embajadora de Vietnam en Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet, mencionó que la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica (en octubre de 2025) ha creado una base favorable para impulsar una cooperación más sustancial.



Informó que Vietnam está enfocando la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores de su crecimiento, con el objetivo de convertirse en un país desarrollado para 2045.



A partir de esta base, propuso que ambos países intensifiquen la cooperación en áreas prioritarias como inteligencia artificial (IA), tecnologías de la información, manufactura, logística, energías renovables, tecnologías verdes y transición verde, desempeñando también un papel clave como puente hacia los mercados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Europa.



Durante la sesión de discusión, Nguyen Thanh Hai, representante de la Oficina Comercial de la Embajada de Vietnam, presentó una visión general sobre la situación económica de Vietnam, las orientaciones para el desarrollo industrial y las necesidades específicas de cooperación de Vietnam en áreas como innovación, transformación digital, IA, tecnologías de la información (TI) y tecnologías verdes.



Líderes de varias agencias búlgaras compartieron experiencias y orientaciones de políticas de este país en los sectores relacionados, creando base para el intercambio sustantivo entre las dos partes.



Las empresas de ambos países destacaron el gran potencial de colaboración en la manufactura, electrónica, optoelectrónica, tecnología de defensa, soluciones digitales, IA y tecnología ambiental.



Se destacó que el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA, en inglés), junto con el marco de la Asociación Estratégica, ofrece un gran espacio para la cooperación en inversión, comercio y transferencia de tecnología.



En el marco del programa, la actividad de conexión empresarial fue animada, con la participación de numerosas empresas búlgaras en sectores como tecnología industrial, automatización, equipos eléctricos, IA y medio ambiente.



Al margen del seminario, se exhibieron productos representativos de Vietnam, contribuyendo a promover la imagen del país, la cultura y los productos vietnamitas ante la comunidad empresarial y socios búlgaros.



Este seminario representa un paso concreto hacia la consolidación de la Asociación Estratégica entre Vietnam y Bulgaria, satisfaciendo la creciente demanda de socios búlgaros para profundizar en el entorno de inversión, las orientaciones para el desarrollo industrial de Vietnam, así como las áreas prioritarias de cooperación en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, IA, TI y transición verde./.