Empresas de IED de Vietnam necesitan desarrollar recursos humanos calificados

Hanoi (VNA)- Las empresas de inversión extranjera directa (IED) siempre necesitan recursos humanos de alta calidad para aplicar nuevas tecnologías, por lo que deben centrarse en formar una fuerza laboral calificada para atraer capital.



Según Do Duc Tri, director general adjunto de la empresa Nhan Kiet, actualmente en Vietnam, el número de trabajadores de alta calidad capaces de satisfacer las necesidades de producción y negocios de las empresas extranjeras es aún limitado.



Algunas industrias como las de tecnología de la información, chips, semiconductores, electrónica y telecomunicaciones carecen de recursos humanos.



En los últimos meses de 2023, la entidad recibió pedidos de muchas empresas extranjeras para contratar miles de trabajadores cualificados, pero sólo pudo cumplir el 20-30%, subrayó Duc Tri.

Según el empresario, tal situación se debe a la carencia de habilidades prácticas y experiencia de trabajadores vietnamitas.

Para compensar la escasez de recursos humanos calificados, muchas empresas extranjeras como Corea del Sur, China y Japón han traído trabajadores de sus países y esto causa una enorme pérdida de oportunidades para los empleados vietnamitas.



Datos del Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales demuestran que en 2023 la tasa de trabajadores capacitados con títulos y certificados alcanzó el 27-27,5%.



De acuerdo con la ex miembro del Comité Central del Partido Comunista y ex vicepresidenta Nguyen Thi Doan, quien es titular de la Asociación de Estímulo al Estudio de Vietnam, resulta necesario invertir en el ámbito de la formación en general y de la formación profesional en particular para mejorar la calidad.



A su vez, Pham Thi Thu Lan, subdirectora del Instituto de Trabajadores y Sindicatos, abogó por que las empresas mantengan una estrecha cooperación y vínculos con las escuelas, inviertan en equipos, instalaciones y buenos expertos.



Además, para atraer a los trabajadores a participar en el proceso de formación, el Estado también debe contar con políticas prácticas de apoyo para garantizar la vida de los empleados, aumentar los salarios y apoyar los costes de formación para ellos.

Centrarse en la capacitación de los trabajadores ayudará a Vietnam a tener recursos humanos para cumplir con los requisitos de transformar la economía de industrias basadas en mano de obra a trabajadores del conocimiento y de alta tecnología, subrayó.



A su vez, Nguyen Hong Dang, director adjunto del Instituto de Formación Internacional de la Universidad de Tecnología de Bac Ha, dijo que cada año esta escuela inscribe a miles de estudiantes para formar muchas profesiones, en respuesta a las demandas de parques industriales.



Con tal de garantizar los criterios y tener un trabajo inmediatamente después de graduarse, los estudiantes deben estudiar y trabajar al mismo tiempo y capacitarse en empresas donde realizan prácticas./.