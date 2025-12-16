Empresas de Ciudad Ho Chi Minh aumentan producción para satisfacer la demanda del Tet

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Con el Año Nuevo Lunar (Tet) previsto para mediados de febrero de 2026, las empresas de Ciudad Ho Chi Minh están acelerando la producción, finalizando planes de almacenamiento y aplicando medidas de estabilización de precios para satisfacer la demanda de compras de la población en medio de los altos costos de los insumos.



Desde principios de diciembre, las principales cadenas minoristas de la ciudad han registrado un aumento notable de compradores en busca de productos para el Tet. Muchos consumidores aprovechan los programas promocionales para adquirir regalos de larga duración, como confitería, refrescos y alimentos procesados, con anticipación al pico de la temporada.



“No tenía planes de comprar para Tet inicialmente, pero al ver la abundancia de productos y las atractivas promociones en los supermercados, decidí comprar algunos artículos de larga duración temprano para evitar la prisa de fin de año”, comentó Nguyen Thanh Kien, residente del barrio de Tan My.



Según los minoristas, el consumo se ha recuperado positivamente, especialmente en sistemas modernos de venta al por menor y establecimientos de renombre.



Nguyen Trung Dung, director general de la empresa Dh Foods JSC, señaló que la mayor supervisión del mercado por parte de las autoridades ha incentivado a los consumidores a preferir productos de marca, lo que ha generado un crecimiento estable de ingresos. Las cadenas minoristas también han informado de un aumento en las ventas de productos básicos de Tet, como confitería y bebidas.



La firma MM Mega Market Vietnam ha incrementado sus inventarios en un 20 % interanual para satisfacer la demanda máxima, indicó su director ejecutivo Nguyen Duc Toan, destacando que la compañía prioriza soluciones logísticas para garantizar entregas oportunas desde los almacenes centrales hacia socios y clientes.



En las fábricas de procesamiento de alimentos de la ciudad, la producción ha aumentado entre un 15% y un 30% en comparación con el tercer trimestre, implementando turnos extraordinarios desde principios de noviembre para cumplir con los horarios de entrega del Tet.



La empresa Tan Quang Minh, productor de bebidas no alcohólicas, comenzó a intensificar la producción para el Tet desde octubre, con un objetivo de crecimiento del 15% respecto a 2024, respaldado por señales positivas del mercado. La empresa opera tres turnos diarios durante los períodos pico para maximizar la capacidad.



De manera similar, la empresa Vissan JSC registra un intenso ritmo de producción de productos favoritos del Tet, como salchichas y embutidos tradicionales. La compañía ha preparado mercancías por un valor de 20,15 millones de USD, equivalentes a 850 toneladas de alimentos frescos y 3.500 toneladas de productos procesados, un aumento de aproximadamente 8% respecto al año pasado. Para atender a consumidores cautelosos, Vissan ha lanzado nuevos productos en distintos segmentos de precio.



Según el Departamento Municipal de Industria y Comercio, los sistemas minoristas planean aumentar los inventarios entre un 20 % y 50 % respecto al año anterior, ayudando a estabilizar los precios y garantizar un suministro adecuado durante el pico de la temporada 2026. Se espera que los productos con precios estabilizados representen entre el 25% y el 43% de la cuota de mercado, ofreciendo un margen suficiente para regular la oferta y la demanda.



A pesar del sólido suministro y la demanda, las empresas enfrentan presión por los crecientes costos de insumos y logística, con materias primas importadas hasta un 10–30 % más caras y limitaciones en el abastecimiento nacional debido a escasez y dificultades de transporte, según la Asociación de Alimentos de Ciudad Ho Chi Minh.



Para mantener los precios estables, las empresas están optimizando operaciones, priorizando materias primas locales, reduciendo costos innecesarios e invirtiendo en maquinaria moderna para disminuir desperdicios.



Gracias a estos esfuerzos, el mercado de Tet en Ciudad Ho Chi Minh permanece diverso, bien abastecido y con precios mayormente estables. Esto ha permitido a los minoristas lanzar amplias promociones, con descuentos de 10–50% durante diciembre.



Expertos del mercado señalan que el compromiso de las empresas con la estabilidad de precios no solo refuerza la confianza del consumidor, sino que también juega un papel crucial en mantener la estabilidad general del mercado. Con actividades promocionales sostenidas y un suministro amplio, se espera que la temporada de compras del Tet impulse fuertemente el consumo, ayudando a las empresas a cerrar el año con resultados positivos e iniciar el 2026 con optimismo renovado./.