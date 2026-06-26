Empresas de ciudad de Da Nang amplían su acceso al mercado Halal

Da Nang, Vietnam (VNA) - El mercado Halal representa un amplio espacio de desarrollo para las empresas vietnamitas, incluidas las de la ciudad central de Da Nang, donde el cumplimiento de sus estándares no solo impulsa la diversificación de las exportaciones, sino que también abre oportunidades para atraer inversiones y socios comerciales de países de mayoría musulmana.

Foto de ilustración. (Foto: VNA)





En la actualidad, el mercado Halal global cuenta con más de 2.000 millones de consumidores distribuidos en 110 países y territorios. En 2024 alcanzó un valor de 2,6 billones de dólares, y los expertos prevén que esta cifra ascienda a 3,56 billones de dólares en 2029, con el segmento de alimentos y bebidas como el de mayor peso.



Más allá del ámbito alimentario, el concepto Halal se ha consolidado como un ecosistema económico integral que abarca cosméticos, productos farmacéuticos, logística, turismo, hotelería y finanzas, en un contexto en el que los consumidores priorizan la seguridad, la trazabilidad, la sostenibilidad y la ética, según señaló Nguyen Thi Tra My, funcionaria de la Oficina de Certificación Halal de Vietnam.



Ante este potencial, el Gobierno vietnamita está implementando el proyecto estratégico “Fortalecimiento de la cooperación internacional para construir y desarrollar la industria Halal de Vietnam hacia 2030”, orientado a promover el comercio y brindar apoyo en materia normativa.



En el caso de Da Nang, la ciudad aprovecha sus ventajas en el procesamiento de alimentos, productos agrícolas y pesqueros, así como en logística y servicios portuarios, para integrarse en esta cadena de valor. En este marco, se han impulsado iniciativas como el seminario “Halal: la puerta al mercado global para las empresas”, destinado a orientar a los productores locales sobre los requisitos de certificación y los canales de distribución internacional.



El subdirector del Departamento de Industria y Comercio de Da Nang, Huynh Xuan Son, puntualizó que la construcción gradual de un ecosistema empresarial conforme a los estándares Halal resulta clave tanto para ampliar las exportaciones como para atraer turistas e inversiones procedentes del mundo islámico.



No obstante, los especialistas advierten que la obtención del certificado es solo un requisito inicial, por lo que las empresas deben realizar inversiones a largo plazo, mejorar la calidad de sus productos y adaptar los envases a las preferencias culturales de cada mercado.



Como ejemplo de esta tendencia, la empresa My Phuong Food, especializada en pasteles de coco horneados, logró exportar a Malasia e Indonesia tras un proceso de casi tres años de adaptación que incluyó un estricto control de materias primas, la prevención de la contaminación cruzada en la producción y la capacitación del personal. La compañía ahora apunta a mercados como Dubái e India.



Por su parte, Mirash Basheer, director de la distribuidora internacional Lulu Vietnam -con 15 años de presencia en el país indochino y más de 300 productos exportados a mercados musulmanes-, expresó su interés en los proveedores de Da Nang tras realizar prospecciones en la ciudad, y se comprometió a brindar asistencia técnica para facilitar la inserción de sus productos en las cadenas de distribución globales./.