Empresas agroalimentarias vietnamitas consolidan posición en Foodex Japan 2026

El embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu, visita un stand que exhibe frutas vietnamitas. (Fuente: VNA)

Veintiséis empresas vietnamitas participan en la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas Foodex Japan 2026, que tiene lugar del 10 al 13 de marzo en Tokio, Japón, con el fin de promocionar sus productos y ampliar las oportunidades de exportación al mercado japonés.



El pabellón de Vietnam ocupa una superficie de 204 m² que exhiben diversos productos destacados como hortalizas y frutas, frutas procesadas, anacardos, pimienta, canela y anís estrellado, arroz y productos derivados del arroz, lácteos, dulces y especias. Muchos de los estands organizan degustaciones de productos, lo que ha despertado el interés de los visitantes.



Entre las novedades presentadas por primera vez en la feria figuran el jugo de piña fresco 100% en envase de cartón de la empresa vietnamita Dong Giao Foodstuff Export (Doveco), productos elaborados a partir de setas de Lang Nam Da Lat y la uva marina de GCAP VN.



Trinh Van Duong, director de Doveco, señaló que la empresa ha invertido en tecnología Tetra Pak para producir jugos y alimentos enlatados en envases de cartón respetuosos con el medio ambiente.

Pabellones vietnamitas en la Feria. (Fuente: VNA)

Informó que el jugo de piña fresco en este formato comenzó a exportarse a Japón en noviembre de 2025, con un volumen inicial de más de 2.000 toneladas, y ya se comercializa en el sistema de supermercados Seven-Eleven. Para 2026, se prevé que la línea de jugos en envase de cartón represente entre el 10% y el 15% de los ingresos por exportaciones de la empresa en este mercado.



Además de los productos procesados, los productos agrícolas frescos y orgánicos de Vietnam también han atraído la atención de los visitantes. Según Akira Onishi, representante de Lang Nam Da Lat en Japón, sus setas cultivadas de forma limpia destacan por su alta calidad y precios competitivos, lo que les otorga ventajas en el mercado.



La participación anual en Foodex Japan permite a las empresas vietnamitas mantener relaciones con socios comerciales y, al mismo tiempo, reafirmar su prestigio y capacidad en el mercado japonés, considerado uno de los más exigentes del mundo.



Muchas compañías están enfocándose en aumentar el valor añadido, mejorar la calidad y reforzar los criterios de sostenibilidad para ampliar su cuota de mercado.



Foodex Japan es una de las ferias de alimentos y bebidas más grandes y antiguas de Asia. En 2026, el evento reúne a cerca de 3.000 empresas procedentes de 74 países y territorios, con casi 4.000 estands, ofreciendo oportunidades para la conexión comercial y la presentación de nuevos productos a los mercados regionales y globales./.