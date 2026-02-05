Empresarios destacan impacto económico de visita de líder partidista vietnamita a Laos

Vientiane (VNA) La visita de Estado a Laos del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, generará un fuerte y sustancial impulso para la cooperación económica entre los dos países, según la comunidad empresarial vietnamita en Vientiane.



Pham Thi Minh Huong, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios Vietnamitas en Laos, expresó su confianza en que el viaje ayude a consolidar aún más la base de confianza política y estratégica entre ambas naciones y a promover mecanismos de colaboración cada vez más sustanciales en términos de políticas, marco legal y ambiente de negocios, ayudando a desbloquear recursos, eliminar cuellos de botella y crear condiciones favorables para que las empresas inviertan con confianza a largo plazo y de manera estable y sostenible.



Pham Thi Minh Huong afirmó que, para la comunidad empresarial vietnamita en Laos, la visita de To Lam no solo representa un evento diplomático de alto nivel, sino también un mensaje claro sobre la preocupación y el apoyo del Partido y el Estado de Vietnam a las empresas connacionales.



Esto contribuye a fortalecer la confianza y motiva a la comunidad empresarial vietnamita en Laos a expandir las actividades, con vistas a brindar más aportes a las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre los dos países, remarcó.



Mientras, Hoang Van Quan, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Vietnam en Laos, formuló votos porque la presencia del líder partidista To Lam en este país genere gran impacto al fortalecimiento de la cooperación económica bilateral.



Se espera que las orientaciones estratégicas que establecen durante la visita ayude a eliminar por completo las barreras administrativas, crear un marco legal transparente y aumentar la conectividad a través de proyectos de infraestructura y transformación digital, reiteró.



En particular, el hecho de brindar asistencias a Laos en el mejoramiento de su capacidad económica se ve como un factor clave para el desarrollo sostenible de las empresas vietnamitas, enfatizó; al mismo tiempo, recalcó su confianza en que los resultados de la visita crearán una palanca para materializar los planes de cooperación a gran escala, acordes con la relación política única y especial entre las dos naciones.



Por su parte, Nguyen Thi Thu Huyen, jefa de la Oficina de la Asociación Vietnamita en Vientiane, hizo hincapié en la importancia de que ambos países intensifiquen los intercambios estratégicos en aras de eliminar obstáculos relacionados con los mecanismos y políticas, construyendo así un entorno de inversión más transparente y estable.

Pham Thi Minh Huong, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios Vietnamitas en Laos. (Fuente: VNA)



En especial, las empresas esperan que la visita abra muchas oportunidades concretas de cooperación en áreas mutuamente complementarias como la agricultura limpia, la energía, la infraestructura y la transformación digital, comunicó.



Esto permitirá a las empresas vietnamitas invertir de forma sostenible, hacer contribuciones prácticas al desarrollo de Laos y profundizar aún más la relación especial entre las naciones indochinas, concluyó./.