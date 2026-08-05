Empresa vietnamita TBAgri entrega arroz a su socio cubano

La Habana (VNA) - Representantes de la empresa agrícola vietnamita TBAgri y de la cubana Fernando Echenique firmaron hoy un acuerdo de entrega de 470 mil 99 toneladas de arroz.





En el acto de entrega. . (Fuente:VNA)



Se trata del primer lote de arroz del proyecto agrícola conjunto "TBAgri Conectando Vietnam-Cuba", producido de la variedad OM5451 que TBAgri cultiva en el municipio de Yara de la provincia cubana de Granma.



Durante la ceremonia de firma del acuerdo, el viceministro de Agricultura de Cuba, Telce Abdel González Morena, reafirmó el compromiso de crear condiciones favorables para las empresas agrícolas vietnamitas que operan en Cuba, en general, y para TBAgri, en particular.



Expresó su esperanza de que TBAgri continúe expandiendo su área de cultivo en Cuba, contribuyendo así a garantizar la seguridad alimentaria de Cuba.



Por su parte, el embajador de Vietnam en Cuba, Le Quang Long, consideró esto como un nuevo logro en la cooperación agrícola entre empresas de ambos países, fortaleciendo así la hermandad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Cuba.



La directora de TBAgri, Tran Thuy Dung, afirmó que, desde la siembra de las primeras semillas vietnamitas OM5451 en los campos de Yara hasta la entrega de los sacos de arroz, se ha desarrollado un proceso de colaboración entre el equipo técnico de la empresa y su socio cubano.



La adaptabilidad de la variedad de arroz, junto con el perfeccionamiento de las técnicas de cultivo, ha dado resultados positivos desde la primera temporada de producción, resaltó./.