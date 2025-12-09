Empresa vietnamita invierte en cultivo de anacardo en Cuba

La Habana (VNA) – La empresa vietnamita Hoang Gia Viet Food JSC firmó un contrato de cooperación económica con Alquizar, compañía agrícola del Grupo Empresarial Agroforestal Artemisa, para el cultivo de marañón (anacardo) y cultivos de ciclo corto en Cuba.

Delegados en la ceremonia de firma (Fuente: VNA)

La ceremonia de firma, celebrada el 6 de diciembre en La Habana, contó con la presencia del viceministro de Agricultura cubano, Telcel Abdel González y el embajador vietnamita en Cuba, Le Quang Long.

En virtud del contrato, la empresa vietnamita cultivará marañón y cultivos de ciclo corto como maní, frijol negro, frijol mungo y soja en una superficie de 2.000 hectáreas en la provincia de Artemisa. Aportará materiales, maquinaria agrícola, conocimientos técnicos y tecnología, mientras que Cuba aportará la tierra, la mano de obra y las condiciones favorables para el proyecto.

Nguyen Khac Hoang, director de Hoang Gia Viet, afirmó que el suelo cubano, similar al vietnamita, es propicio para numerosos cultivos, en particular los industriales, y que la empresa ha elegido el marañón como el principal. Expresó su confianza en invertir en la nación latinoamericana, con la que el país indochino comparte una larga y estrecha relación, así como similitudes políticas y sociales.

Por su parte, Abdel González destacó la importancia del proyecto, señalando que contribuye a impulsar la producción de alimentos para el pueblo cubano.

Añadió que marca un paso adelante en la consolidación de la cooperación agrícola entre Cuba y Vietnam, a la altura de los fuertes lazos políticos entre ambos países.

Por su parte, el embajador Le Quang Long afirmó que la cooperación agrícola entre Vietnam y Cuba ha experimentado un desarrollo positivo en los últimos años. Expresó su deseo de que cada vez más empresas vietnamitas se acerquen a la Isla para establecer alianzas en este campo en el futuro, creando oportunidades prometedoras y beneficios para ambas partes.

Vietnam es actualmente el mayor inversor asiático en Cuba, con al menos siete proyectos activos y un capital total comprometido que supera los 160 millones de dólares. Las empresas como Thai Binh, Viglacera y Agri VMA han invertido en la producción de materiales de construcción, fertilizantes, productos farmacéuticos y energía solar.

Cabe destacar que los proyectos agrícolas respaldados por Vietnam para apoyar la producción cubana de arroz, maíz y soja, así como la acuicultura, han arrojado resultados positivos./.