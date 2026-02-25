Empresa vietnamita exporta con éxito 40 mil toneladas de fertilizantes a Estados Unidos. Fuente: Petrovietnam

La Corporación de Fertilizantes Petroleros de Ca Mau (PVCFC), empresa miembro de Petrovietnam, exportó con éxito su primer lote de 40 mil toneladas de fertilizantes al mercado estadounidense, uno de los mayores importadores del rubro y más exigentes a nivel mundial.



La exportación a Estados Unidos se considera un hito importante en el proceso de expandirse al extranjero de PVCFC. Más allá de abrir oportunidades en un mercado de gran escala y alto nivel de consumo, la presencia de los fertilizantes Ca Mau en uno de los destinos más exigentes del mundo reafirma el prestigio y la calidad de los productos vietnamitas, en un contexto en el que las normativas técnicas, ambientales y de trazabilidad son cada vez más estrictas.



Según PVCFC, el mercado interno atraviesa actualmente una fase de baja demanda, debido a la desaceleración de la producción agrícola tras el Tet. En este contexto, el impulso de las exportaciones durante la temporada baja permite a la empresa reducir los inventarios domésticos y mejorar la eficiencia productiva y comercial, en medio de un escenario de precios internacionales de fertilizantes que se mantienen en niveles favorables.



El el primer trimestre de 2026, las actividades de exportación de PVCFC siguen registrando un crecimiento impresionante con un volumen de exportación de 150 mil toneladas, un aumento del 25% en comparación con el mismo período de 2025. La empresa mantiene su exportación a mercados exigentes como Australia con 32 mil toneladas.



En particular, el envío en febrero del primer lote de 40 mil toneladas de fertilizantes a Estados Unidos marcó un nuevo avance en la estrategia de expansión internacional de la compañía, al tiempo que reafirmó su competitividad y la calidad de sus productos conforme a estándares internacionales.



En 2026, PVCFC define las actividades de comercio exterior como uno de los pilares de desarrollo importante, al considerarlas fundamentales para ampliar el espacio de mercado y optimizar la eficiencia de su cadena de valor. Actualmente, las exportaciones representan alrededor del 33% de los ingresos y el 30% del volumen total comercializado por la empresa. Sobre esa base, la compañía prevé intensificar este año su expansión más allá de los 18 países donde ya tiene presencia. Además de consolidar mercados tradicionales como Cambodia, PVCFC orienta su estrategia hacia destinos exigentes, pero con capacidad de aceptar precios más elevados, como Australia y Nueva Zelanda.



Esta orientación no responde únicamente a objetivos comerciales, sino que también busca elevar el posicionamiento de la marca y reafirmar la competitividad internacional de los fertilizantes Ca Mau.



Para aumentar la competitividad en las actividades comerciales, PVCFC prevé establecer una sucursal o una empresa especializada en comercio exterior, con el objetivo de ganar mayor flexibilidad en las negociaciones, la firma de contratos y la gestión de riesgos comerciales internacionales.



Paralelamente, la compañía continuará implementando soluciones para reducir los costos de producción y optimizar los gastos logísticos y financieros, a fin de ampliar los márgenes de beneficio. Asimismo, PVCFC evalúa de manera flexible, según la coyuntura del mercado, factores favorables como las políticas de restricción a las exportaciones de fertilizantes por parte de China y las fluctuaciones en el suministro global./.