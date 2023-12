Emiten la Declaración Conjunta Vietnam-China

A continuación, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) les presenta a los lectores el texto íntegro de la Declaración Conjunta:



1. En respuesta a invitaciones del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, y del presidente de la República Socialista de Vietnam, Vo Van Thuong, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la República Popular China, Xi Jinping, realizó una visita del Estado a Vietnam, del 12 al 13 de diciembre.



Durante su visita, el secretario general y presidente Xi Jinping sostuvo conversaciones con el secretario general, Nguyen Phu Trong, y el presidente, Vo Van Thuong, y se reunió con el primer ministro, Pham Minh Chinh, y el presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue.



Ambas partes compartieron que Vietnam y China son buenos vecinos, buenos amigos, buenos camaradas y buenos socios. Ambos son países socialistas y defienden el liderazgo del Partido Comunista, con regímenes políticos e ideales similares, el cercano camino de desarrollo y la misma dirección, al compartir el futuro común y esforzarse por la felicidad del pueblo, por un país poderoso y próspero, así como por la noble causa de la paz y el progreso de la humanidad.



Con el fin de heredar y promover la amistad tradicional entre Vietnam y China, como "camaradas y hermanos”, y continuar profundizando y elevando la asociación de cooperación estratégica integral bilateral, ambas partes acordaron construir una Comunidad de futuro compartido Vietnam - China con significado estratégico, realizando esfuerzos por la felicidad de los dos pueblos y por la causa de la paz y el progreso de la humanidad.



La parte vietnamita apoyó la construcción de una Comunidad de futuro compartido de la humanidad, la Iniciativa de Desarrollo global, la Iniciativa de seguridad global y la Iniciativa de Civilización global. Estas tienen el objetivo de proteger los intereses comunes de toda la humanidad, por la causa de la paz, la justicia y el progreso de los pueblos del mundo, y para satisfacer el deseo de construir un mundo mejor.



Ambas partes coincidieron en que el desarrollo de vínculos entre países debe cumplir con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales, persistir en el respeto mutuo, la igualdad, el beneficio mutuo, la cooperación de ganar-ganar y el respeto por la soberanía e integridad territorial de cada uno, y mantenerse en la resolución de desacuerdos por medios pacíficos.



Según estas instrucciones, las dos partes acordaron promover las relaciones Vietnam - China hacia una nueva fase con una mayor confianza política, una cooperación más sustantiva en materia de defensa y seguridad, una cooperación práctica más profunda, una base social más sólida, una coordinación multilateral más estrecha, un mejor control y resolución de desacuerdos, uniendo esfuerzos para promover el desarrollo del sistema mundial del socialismo, como contribuciones positivas a la causa de la paz y el progreso de la humanidad.



2. En un ambiente de amistad y franqueza, las dos partes se informaron mutuamente de la situación de cada Partido y país, así como de la teoría y la práctica de la construcción del socialismo. Expresaron su alegría por los grandes logros históricos alcanzados por cada Partido y país en la causa del desarrollo nacional, la modernización y la construcción del socialismo de acuerdo con la situación de sus naciones. Consideraron que esto demuestra la vitalidad y superioridad de los regímenes socialistas de Vietnam y China.



La parte vietnamita felicitó y apreció los grandes logros del Partido, el Gobierno y el pueblo de China en los 10 años de la nueva era y los importantes avances en la interiorización integral del espíritu del XX Congreso Nacional del PCCh. La parte vietnamita manifestó la convicción de que, bajo la firme dirección del Comité Central del PCCh, con el camarada Xi Jinping como núcleo, y bajo la dirección del Pensamiento Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era, el Partido, el Gobierno y el Pueblo chino definitivamente seguirán enriqueciendo y ampliando el camino de la modernización al estilo chino, perfeccionando constantemente la democracia popular durante todo el proceso y promoviendo vigorosamente la realización del nuevo gran proyecto de construcción del Partido, completando a tiempo las metas y tareas fijadas por el XX Congreso Nacional del PCCh, logrando el objetivo del segundo centenario de convertir a China en un gran país socialista moderno, próspero, poderoso, democrático, civilizado, armonioso y hermoso.



La parte china respaldó y valoró en alto grado los logros alcanzados por Vietnam en casi 40 años de doi moi (renovación) y 10 años de implementación de la "Plataforma Nacional para la construcción en el período de transición al socialismo (modificada y desarrolla en 2011), especialmente los importantes avances desde el XIII Congreso Nacional del PCV hasta ahora, que promueven la fuerza combinada de Vietnam y su influencia internacional para alcanzar alturas sin precedentes. La parte china expresó el deseo de que, bajo la dirección sabia del Comité Central del PCV, encabezado por su secretario general Nguyen Phu Trong, el Partido, el Estado y el Pueblo de Vietnam definitivamente implementarán con éxito los principales objetivos y tareas fijados por el XIII Congreso Nacional del PCV, para convertir a Vietnam en un país desarrollado de altos ingresos y con orientación socialista para 2045. La parte china afirmó su apoyo al desarrollo próspero de Vietnam, con el pueblo feliz y una economía fuerte, independiente y autosuficiente, el impulso sincrónico de la causa de innovación, industrialización y modernización, integración internacional integral, el desarrollo de relaciones exteriores abiertas y amistosas, la promoción de un papel cada vez más importante para la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad de la región y el mundo.



3. Las dos partes revisaron el proceso de desarrollo de las relaciones entre ambos Partidos y Estados, apreciaron la valiosa e imparcial ayuda que los dos Partidos, Estados y pueblos se han brindado a lo largo del tiempo. Acordaron que la amistad tradicional de "camaradas y hermanos" construida y cultivada por el Presidente Ho Chi Minh, el Presidente Mao Zedong, así como los altos dirigentes de ambas naciones es un teroso que debe heredarse, protegerse y fortalecerse bien. El Partido, el Estado y el Pueblo de Vietnam siempre aprecian el firme apoyo del Partido, el Estado y el Pueblo de China en la lucha por la independencia y la liberación nacional, así como en la causa de construcción del socialismo y desarrollo nacional.

A principios del siglo, los dos países decidieron desarrollar relaciones bilaterales según el lema “Vecinos amistosos, cooperación integral, estabilidad duradera, mirando hacia el futuro” (en 1999) y según el espíritu “Buenos vecinos, buenos amigos, buenos camaradas y buenos socios” (en 2005). Quince años después de que los dos países establecieran la asociación de cooperación estratégica integral en 2008, la cooperación bilateral en todos los campos ha logrado un progreso positivo e integral. Al entrar en una nueva era, las relaciones entre Vietnam y China se desarrollan de manera amplia y profunda, especialmente con la invitación del secretario general y presidente Xi Jinping, tras la clausura del XX Congreso Nacional del PCCh, al secretario general Nguyen Phu Trong a realizar una visita histórica a China, fomentando los nexos entre ambas naciones a nuevas alturas.



Mirando hacia el futuro, la parte china enfatizó su persistente política de amistad con Vietnam, considerando al país indochino una prioridad en la diplomacia vecina. La parte vietnamita afirmó que siempre considera las relaciones con China una máxima prioridad en su política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralismo y diversificación. Esta es una elección estratégica de ambas partes.



Las dos partes enfatizaron y apoyaron firmemente a los Partidos, Estados y pueblos para que perseveren en la autonomía estratégica y elijan de manera autónoma los caminos de desarrollo adecuados a la situación de cada país, resuelvan de manera satisfactoria los desacuerdos a través de medios pacíficos sobre la base del entendimiento y el respeto mutuo, de conformidad con el derecho internacional, manteniendo el buen impulso de desarrollo de las relaciones Vietnam - China, como contribuciones a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región y el mundo.



Sobre la base de las percepciones comunes antes mencionadas, en el contexto de una situación mundial de cambios rápidos, complejos, impredecibles y sin precedentes, las dos partes acordaron perseverar en la dirección política de los máximos dirigentes de los dos Partidos y Estados, de reconocer y desarrollar las relaciones Vietnam-China desde una altura estratégica y una visión de largo plazo, a seguir el lema de "16 palabras" y el espíritu de "4 cosas buenas", aprovechando el aniversario 15 del establecimiento de la Asociación de Cooperación Estratégica Integral para construir una Comunidad de futuro compartido Vietnam-China de significado estratégico, en esfuerzos por la felicidad de los pueblos de los dos países y por la causa de paz y progreso de la humanidad.



4. Para continuar profundizando y elevando la Asociación de cooperación estratégica integral, promover firmemente la construcción de una Comunidad de futuro compartido Vietnam - China, ambas partes acordaron promover el papel de coordinación general del Comité Directivo de Cooperación Bilateral Vietnam - China, impulsar activamente la cooperación en el futuro, centrándose en las siguientes 6 direcciones principales de cooperación para identificar objetivos, perfeccionar mecanismos, proponer medidas de implementación:



4.1. Mayor confianza política



Para centrarse en comprender la dirección del desarrollo de las relaciones entre Vietnam y China, las dos partes acordaron fortalecer los intercambios estratégicos, persistir en la igualdad de trato, el respeto mutuo y consolidar aún más la confianza política.



(1) Las dos partes acordaron continuar fortaleciendo aún más los estrechos intercambios entre los altos dirigentes de los dos Partidos y Estados, a través de visitas bilaterales, nombramiento de enviados especiales, líneas directas e intercambios de correo electrónico, reuniones anuales y contactos en foros multilaterales, además de intercambiar de forma oportuna estrategias sobre temas importantes de las relaciones bilaterales y situaciones regionales e internacionales de interés mutuo; y orientar y dirigir estrategias para el desarrollo sano y estable de los vínculos bilaterales entre los dos Partidos y Estados en la nueva era.

2) Las dos partes acordaron promover plenamente el papel especial del canal del Partido, fortalecer aún más la dirección y coordinación del mecanismo de Reuniones de alto nivel entre los dos partidos y el papel de promoción y coordinación de sus agencias de asuntos exteriores; mejorar la eficacia de los intercambios y la cooperación entre las respectivas agencias a nivel central de los dos Partidos, las organizaciones partidistas locales de ambos países, especialmente en las provincias (zonas) limítrofes; aprobar el mecanismo de Seminario teórico entre los dos Partidos, planes para la cooperación en la formación de cuadros, intercambio de delegaciones de canales del Partido, fortalecimiento de los intercambios y la consulta mutua sobre la construcción del Partido y la gestión nacional, la construcción del socialismo y los campos de organización, propaganda y educación, inspección disciplinaria, lucha anticorrupción, reforma judicial, movilización de masas/frente unido y socioeconomía. Acordaron también fortalecer aún más los intercambios y la cooperación amistosa entre el Gobierno de Vietnam y el Gobierno de China, la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Popular Nacional de China, el Frente de la Patria de Vietnam y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.



(3) Las dos partes convinieron implementar satisfactoriamente el Acuerdo para profundizar aún más la cooperación en el nuevo período entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de los dos países; mantener contactos regulares entre los dirigentes de los dos Ministerios de Relaciones Exteriores; continuar organizando consultas diplomáticas anuales, aumentar los intercambios a nivel de Departamento respectivo, implementar planes de capacitación del personal, apoyar y facilitar la mejora de condiciones de las sedes y residencias de las agencias representativas diplomáticas de los dos países.



(4) La parte vietnamita reafirma su firme aplicación de la política de "una sola China", reconoce a Taiwán como parte inseparable del territorio chino y se opone resueltamente al acto de “Independencia de Taiwán” en cualquier forma, apoya el principio de no interferencia en los asuntos internos de los países, y no desarrolla ninguna relación a nivel estatal con Taiwán. La parte vietnamita considera que las cuestiones de Hong Kong, Sinkiang y el Tíbet son asuntos internos de China y que bajo el liderazgo del Partido y el Gobierno chinos, las regiones mencionadas mantendrán la estabilidad y el desarrollo próspero. La parte china aprecia esa posición de Vietnam. La parte china apoya los esfuerzos de la parte vietnamita por mantener la estabilidad social, garantizar la seguridad nacional y promover la unidad nacional.



4.2. La cooperación en defensa y seguridad más sustantiva



La cooperación en defensa y seguridad es uno de los pilares de las relaciones Vietnam-China y desempeña un papel importante en el fortalecimiento de la confianza estratégica entre las dos Partes y países. Para proteger la seguridad de su país y contribuir al mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad en la región y el mundo, las dos partes acordaron fortalecer los mecanismos de cooperación en defensa, policía, seguridad y tribunal supremo, fiscalía suprema, y estudiar el establecimiento de un mecanismo de intercambio entre las respectivas agencias judiciales de los dos países, y promover la siguiente cooperación clave:



(1) Las dos partes estuvieron de acuerdo en fortalecer aún más los intercambios de alto nivel entre los dos ejércitos; promover el papel de canales como el Intercambio Amistoso de Defensa Fronteriza, el Diálogo Estratégico de Defensa y la Línea Directa entre los dos Ministerios de Defensa; implementar efectivamente la "Declaración de Visión Conjunta sobre cooperación en defensa hasta 2025" entre los Ministerios de Defensa de los dos países. Acordaron mejorar los intercambios y la cooperación entre los ejércitos de los dos países en áreas como el trabajo político, la capacitación del personal y la investigación conjunta; fortalecer aún más la cooperación en la industria de defensa, ejercicios y entrenamiento conjuntos, medicina logística, mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y el sector de seguridad no convencional. Acordaron continuar profundizando la cooperación en la guardia fronteriza, promover la implementación de patrullas fronterizas terrestres conjuntas, alentar a las estaciones fronterizas de los dos países a establecer relaciones amistosas y fortalecer la coordinación en materia de gestión y protección de fronteras. Acordaron continuar desplegando patrullas conjuntas en el Golfo de Bac Bo (Tonkin) y visitas de barcos militares entre sí, profundizar el mecanismo de intercambio y cooperación entre las armadas y guardacostas de los dos países.



(2) Las dos partes acordaron aumentar los intercambios de alto nivel entre las agencias de ejecución de leyes de los dos países; promover satisfactoriamente el papel de los mecanismos de la Conferencia Ministerial sobre prevención del delito y Diálogo estratégico de seguridad; establecer un mecanismo de Diálogo a nivel viceministerial sobre Seguridad Política y una Línea Directa entre los Ministerios de Seguridad Pública de ambos países. Acordaron fortalecer la cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y las agencias de ejecución de leyes de China en los campos de seguridad e inteligencia, especialmente profundizando la cooperación en la protección de la seguridad gubernamental y la del régimen; fortalecer la cooperación en campos de seguridad convencional y no convencional, como lucha antiterrorismo y contra el fraude cibernético, la seguridad cibernética, la gestión de la migración, el cruce ilegal de fronteras y el arresto de delincuentes que huyen al extranjero. Acordaron profundizar la cooperación e intercambiar experiencias en los campos de la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la energía, los recursos hídricos, la reforma y la apertura. Acordaron fortalecer los intercambios de inteligencia entre las dos partes y de experiencias, así como la cooperación en materia de lucha contra la intervención, la lucha contra la secesión y la prevención de la "evolución pacífica" y la "revolución de color" por parte de fuerzas hostiles y reaccionarias. Acordaron fortalecer la cooperación en la prevención de violaciones de las leyes religiosas y la gestión de organizaciones no gubernamentales extranjeras; promover la cooperación en la formación del personal. Acordaron fortalecer la cooperación para proteger la seguridad de agencias, empresas y ciudadanos de un país en el otro país.



(3) Las dos partes acordaron fortalecer la cooperación en los campos del derecho y la justicia, creando una base legal para la cooperación integral entre Vietnam y China en todos los campos; implementar activamente las obligaciones de los tratados internacionales de los que ambas partes son miembros. Acordaron implementar efectivamente el "Acuerdo entre la República Socialista de Vietnam y la República Popular China sobre asistencia jurídica mutua en materia civil y penal", el "Acuerdo de Extradición entre la República Socialista de Vietnam y la República Popular China"; impulsar el despliegue del "Acuerdo entre la República Socialista de Vietnam y la República Popular China sobre el Traslado de Personas Condenadas”; promover el Memorando de Cooperación entre los Ministerios de Justicia de los dos países para lograr resultados sustanciales, perfeccionar conjuntamente el mecanismo de asistencia legal mutua entre las dos partes; estudiar el establecimiento de métodos para la solución de controversias civiles y comerciales fronterizas; promover la cooperación legal y judicial en localidades que comparten una frontera común en formas apropiadas.

4.3. Cooperación sustantiva más profunda



Para mantener una posición firme en la cooperación ganar-ganar, al servicio del desarrollo de los dos países, promoviendo la recuperación económica regional y mundial y el crecimiento sostenible, las dos partes fortalecerán sus respectivos mecanismos de cooperación en los campos de infraestructura, inversión en industrias, comercio, agricultura y finanza monetaria; estudiar el establecimiento de un mecanismo de cooperación entre empresas estatales y las que cuentan con capital estatal y agencias de transporte, promoviendo la siguiente cooperación clave:



(1) Construir conjuntamente “Dos corredores, una franja” y “Una franja y una ruta”



Las dos partes acordaron promover la conexión de desarrollo estratégico entre los dos países, implementando bien el "Plan de cooperación para la conexión entre el marco de Dos Corredores, Una Franja con la Iniciativa de la Franja y la Ruta entre el Gobierno de la República Socialista de Vietnam y el Gobierno de la República Popular China". Acordaron promover la conexión ferroviaria de ancho estándar a través de la frontera entre Vietnam y China, estudiar el impulso de la construcción del ferrocarril de ancho estándar Lao Cai - Hanoi - Hai Phong, y las líneas ferroviarias de ancho estándar Dong Dang- Hanoi, Mong Cai - Ha Long - Hai Phong en el momento adecuado. Acordaron acelerar la promoción de la conexión y construcción de infraestructuras fronterizas, incluida la construcción de un puente vial sobre el Río Rojo en la zona fronteriza de Bat Xat (Vietnam) - Ba Sa (China). Acordaron alentar a las empresas de los dos países a desplegar la cooperación en los campos de infraestructura vial, puentes, ferrocarriles, electricidad limpia, telecomunicaciones y logística; continuar coordinando estrechamente, promover y facilitar la cooperación en el transporte por carretera, aviación y ferrocarril, e intensificar la cooperación logística.



(2) Inversión



Las dos partes acordaron desplegar bien la zona de cooperación económica y comercial, enfocándose en fortalecer la cooperación en materia de inversión en campos como agricultura, infraestructura, energía, economía digital y desarrollo verde. Acordaron apoyar a las empresas con capacidad, prestigio y tecnología avanzada para que inviertan en el otro país en campos adecuados a las demandas y estrategias de desarrollo sostenible de cada país, creando un entorno de negocios equitativo y favorable para estas empresas. Acordaron acelerar la implementación de proyectos utilizando ayudas no reembolsables del Gobierno chino a Vietnam, incluido el Proyecto de construcción de hospital de medicina tradicional 2.



Las dos partes acordaron profundizar el intercambio de experiencias en la reforma de las empresas estatales y la gestión del capital estatal en las empresas, y cooperar en la formación de recursos humanos entre los dos países, especialmente los recursos humanos de alta dirección de las empresas estatales; alentar a las agencias de gestión de capital estatal colocado en las empresas de los dos países a llevar a cabo intercambios y conexiones, creando condiciones favorables para que las empresas de los dos países mejoren la cooperación mutuamente beneficiosa. Acordaron buscar activamente la posibilidad de fortalecer la cooperación bilateral y multilateral en el campo de los minerales claves basada en los principios del mercado y el espíritu de sustancia, sostenibilidad, garantizando la seguridad de las cadenas de producción y suministro de energía.



(3) Comercio



Las dos partes convinieron aplicar medidas prácticas para ampliar la escala del comercio bilateral en una dirección equilibrada y sostenible. Acordaron promover el papel del Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y el Área de Libre Comercio ASEAN-China; fortalecer la cooperación en plataformas como la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), Feria Exposición la ASEAN – China (CAEXPO), la Feria de Importaciones y Exportaciones de China (Feria de Cantón); ampliar la exportación de productos clave de un país a otro. Las dos partes dispusieron fortalecer la cooperación en el campo de la normalización, garantizando la armonización de las normas aplicadas a las mercancías y productos de Vietnam y China, especialmente los productos agrícolas, creando condiciones favorables para la cooperación comercial bilateral. La parte china promoverá activamente el proceso de apertura del mercado para productos agrícolas vietnamitas como cocos frescos, productos de frutas congeladas, frutas cítricas, aguacates, chirimoyas, hierbas medicinales orientales de origen vegetal, carne de búfalo, carne de res, porcina, productos derivados de la carne de vacuno y aves de corral. La parte vietnamita promoverá activamente la importación de esturión chino, aumentará los intercambios entre las organizaciones profesionales de las dos partes y promoverá el desarrollo sano de los sectores relacionados de los dos países.



Ambas partes acordaron aplicar medidas efectivas para garantizar una cadena de suministro fluida de bienes para la producción y el consumo entre los dos países y en la región. Acordaron mejorar la eficiencia del despacho de aduanas, promover la construcción piloto de puertas fronterizas inteligentes en carreteras especializadas para el transporte de mercancías a través del área 1088/2 - 1089 y carretera especializada para el transporte de mercancías en la puerta fronteriza de Tan Thanh - Po Chai (área de hitos limítrofes 1090-1091), que pertenece a la par de puertas fronterizas internacionales Huu Nghi (Vietnam)- You Yi Guan (China); distribuir razonablemente los bienes de importación y exportación en los puestos fronterizos, garantizando el buen funcionamiento de los puestos fronterizos claves.



Las dos partes acordaron promover activamente el papel del Grupo de Trabajo sobre Facilitación del Comercio Vietnam-China y continuar explotando el potencial del comercio bilateral; promover la implementación del "Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y el Ministerio de Comercio de China sobre el fortalecimiento de la seguridad de la cadena de suministro de bienes Vietnam - China", manteniendo la seguridad y estabilidad de las cadenas de producción y suministro entre dos países. Las dos partes acordaron promover el papel del Grupo de Trabajo de Cooperación en Comercio Electrónico, promoviendo que las empresas de los dos países implementen la cooperación en esa esfera.



Las dos partes acordaron promover el papel de los mecanismos del Comité Conjunto de Fronteras Terrestres y el Comité de Cooperación para la Gestión de Puertas Fronterizas Vietnam-China, y continuar implementando efectivamente tres documentos legales sobre la frontera terrestre Vietnam-China y acuerdos relacionados; fortalecer la gestión de la seguridad y el orden en las zonas fronterizas; promover activamente la apertura y mejora de las puertas fronterizas. Acordaron continuar aplicando eficazmente el "Acuerdo sobre la navegación de buques en la zona de libre navegación del estuario de Bac Luan". Acordaron estudiar la implementación de la cooperación para otorgarse mutuamente el certificado de “Operador Económico Autorizado” (OEA), mejorar los intercambios y la cooperación "ventanilla única", continuar profundizando la cooperación en la aplicación de la ley contra el contrabando y promover la coordinación internacional de la aplicación del derecho internacional "Mekong Dragón", para alcanzar más logros.



La parte china apoya la apertura del Consulado General de Vietnam en Chongqing y Cámaras de promoción comercial de Vietnam en Chongqing y Hangzhou (China), promoviendo el papel activo en la cooperación económica, comercial entre ambas nacionales; y está dispuesta a crear condiciones favorables para que la parte vietnamita abra pronto más oficinas de promoción comercial en localidades relevantes de China.



Ambas partes apoyan a los gobiernos locales de los dos países para establecer mecanismos de coordinación, especialmente las localidades con economías y poblaciones relativamente grandes, para organizar conjuntamente actividades de promoción del comercio y la inversión en pos de explotar el potencial y las fortalezas de cada parte, creando un nuevo impulsor de crecimiento para la cooperación económica, comercial y de inversión entre los dos países. Acordaron continuar apoyando a las empresas ferroviarias de los dos países para fortalecer la cooperación y mejorar la eficiencia de los productos vietnamitas que transitan por China.



(4) Finanzas y sector monetario



Las dos partes estuvieron de acuerdo en continuar fortaleciendo los intercambios y la cooperación entre el Banco Estatal de Vietnam y el Banco Popular de China y entre las agencias de supervisión y gestión financiera de los dos países. Acordaron impulsar el papel del Grupo de Trabajo de Cooperación Financiera - Monetaria para promover la cooperación monetaria entre ambos países. Acordaron apoyar a las dos partes para profundizar la cooperación en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, proporcionando apoyo de capital para proyectos relacionados de acuerdo con las estrategias, políticas y procesos del Banco.



(5) Seguridad alimentaria y desarrollo verde



Las dos partes acordaron promover activamente la cooperación en técnicas agrícolas y el intercambio de políticas agrícolas, estudiar la implementación de la cooperación en áreas como la agricultura baja en carbono, la agricultura digital, la agricultura verde y la conservación de los recursos de tierra y acuáticos, promoción de productos verdes, bajas emisiones de carbono y desarrollo sostenible; fortalecer el intercambio y la coordinación de políticas para garantizar la seguridad alimentaria.



Las dos partes acordaron participar activamente y construir una asociación de cooperación global en energía limpia. Acordaron profundizar la cooperación en áreas como la conservación de la biodiversidad, la respuesta al cambio climático, los automóviles de nueva energía, incluida la gestión de las reservas naturales asiáticas, la conservación de las especies de vida silvestre migratorias, el control de las especies exóticas invasoras entre zonas fronterizas. La parte china aplaude la participación de Vietnam en las actividades relacionadas de la Alianza Internacional para el Desarrollo Verde "La Franja y la Ruta".

Acordaron fortalecer la cooperación en los campos de la agricultura y el procesamiento de productos agrícolas; impulsar la cooperación en el estudio sobre la gestión integrada del medio ambiente marino e insular, así como en la liberación de alevines de peces y protección de recursos acuáticos en el Golfo de Tonkín. Abogaron por firmar pronto el Acuerdo de cooperación pesquera en el Golfo y cumplir bien el acuerdo de establecer una línea directa para incidentes inesperados derivados de actividades pesqueras en el mar.

Convinieron en intercambiar datos hidrológicos durante la temporada de inundaciones, materializar la cooperación en áreas como la gestión integrada de los recursos hídricos, la prevención de desastres naturales como inundaciones y sequías, el agua potable en zonas rurales y el método de riego económico, la ciencia de la técnica hídrica. Concordaron organizar diálogo político de alto nivel sobre el uso sostenible de los recursos hídricos transfronterizos; fortalecer la coordinación en la respuesta de sequías e inundaciones, y garantizar la seguridad de las represas hidroeléctricas. Acordaron mejorar el intercambio de información sobre previsiones meteorológicas, tiempo, condiciones meteorológicas peligrosas y cooperar en el desarrollo de servicios hidrometeorológicos en Asia.

4.4. Base social más fuerte

Para fortalecer el entendimiento y la amistad, promover los intercambios y el vínculo estrecho entre ambos pueblos, y consolidar la base social de las relaciones entre los dos Partidos y países, ambas partes fortalecerán el mecanismo de intercambio entre las comisiones de propaganda y educación del PCV y PCCh, los principales medios de comunicación y editoriales, las agencias culturales, turísticas, juveniles y las localidades; y estudiarán y construirán mecanismos de cooperación entre las entidades de educación, atención de salud, medicina tradicional y aviación civil, promoviendo la cooperación clave en:

(1) Propaganda

Las agencias de propaganda/educación de ambos Partidos promueven la propaganda y la educación sobre la amistad tradicional y la cooperación estratégica integral entre Vietnam y China. Se alentará a los dos países a implementar la cooperación en medios de comunicación, publicaciones de prensa, radio, cine y televisión, mejorando el entendimiento mutuo y la amistad entre los dos pueblos, especialmente la generación más joven.

(2) Cultura y turismo

La parte vietnamita apoya a China en la construcción de un Centro Cultural en Vietnam, mientras la parte china alienta a Vietnam a establecer un Centro Cultural en China y operar bien el Palacio de la Amistad Vietnam-China. La parte vietnamita apoya activamente al Centro Cultural Chino en Hanoi para llevar a cabo sus actividades.

Las dos partes respaldan a las organizaciones culturales, grupos artísticos y escuelas de formación cultural y artística de ambos países para llevar a cabo intercambios y cooperación. Fortalecen la coordinación y el intercambio bilateral de políticas turísticas, coordinar la explotación de recorridos turísticos y construir productos turísticos.

Implementarán bien el Plan de Cooperación Cultural y Turística Vietnam-China para el período 2023-2027, intensificarán los intercambios de delegaciones sobre la cultura y el turismo, y promover la recuperación y el desarrollo rápido y saludable de la industria sin humo. Realizarán el plan piloto de recorridos turísticos por la cascada Ban Gioc (Vietnam) y Detian (China) de manera segura y efectiva, creando base para la operación oficial y alentar a los turistas de ambos lados a visitar la zona paisajística. Apoyan a las empresas de transporte aéreo de ambas partes para aumentar los vuelos entre Vietnam y China en función de la demanda del mercado.

(3) Educación, deportes, recursos humanos y ciencia y tecnología

Las dos partes acordaron implementar bien el Acuerdo de Cooperación Educativa Vietnam-China; fomentar un mayor intercambio de estudiantes, administradores educativos y personal docente de ambos países; mejorar la capacitación profesional de los profesores vietnamitas a través de programas de becas para estudiar en China; intensificar el intercambio y la cooperación entre instituciones educativas; promover activamente el papel del Instituto Confucio de la Universidad de Hanoi, profundizando la cooperación en educación vocacional, educación digital y deportes. Ambas partes potenciarán los intercambios entre universidades y agencias de investigación.

Coincidieron en reforzar la cooperación en el sector laboral sobre la base de la implementación efectiva de acuerdos sobre la gestión de trabajadores en las provincias/áreas fronterizas de los dos países, garantizando los derechos e intereses legítimos de los empleados. Además, promoverán programas de intercambio y cooperación para desarrollar recursos humanos y habilidades, seguridad social y seguros sociales a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo socioeconómico de los dos países.

Abogaron por continuar promoviendo el papel del Comité Conjunto Vietnam-China para la Cooperación Científica y Tecnológica; fortalecer la colaboración y la conectividad en los campos de las normativas y gestión de la seguridad nuclear, la propiedad intelectual y las normas de medición de la calidad; e incentivar los intercambios de delegaciones a todos los niveles para profundizar la cooperación en los campos antes mencionados.

(4) Salud y prevención de desastres naturales

Dispusieron continuar implementando la cooperación y los intercambios en las áreas de medicina y salud, incluida la atención y protección de la salud y la prevención de enfermedades infecciosas, medicina tradicional y respuesta a desastres naturales. Acordaron apoyar a las localidades de los dos países para la cooperación en el intercambio de información y la prevención conjunta de epidemias transfronterizas.

(5) Intercambio entre localidades, pobladores y jóvenes

Convinieron en apoyar a las localidades, especialmente a las provincias/áreas fronterizas, para llevar a cabo los intercambios y la cooperación. Acordaron mejorar la eficacia de los mecanismos de intercambio periódico entre organizaciones de masas vietnamitas y chinas, como los sindicatos y las uniones de mujeres y jóvenes; organizar bien actividades como el Encuentro de Amistad Juvenil Vietnam-China, el Foro Popular Vietnam-China y el Festival de los Pueblos Fronterizos; así como mejorar los intercambios entre jóvenes líderes, jóvenes empresarios y jóvenes voluntarios.

4.5. Una coordinación multilateral más estrecha

Para proteger la equidad, la justicia y los intereses comunes internacionales, promover la paz, la estabilidad y el desarrollo próspero de la región, y crear un ambiente externo favorable para el progreso de cada país y las relaciones binacionales, ambas partes concordaron en promover el multilateralismo, fortalecer la coordinación y cooperación multilateral, y proteger conjuntamente el sistema global con las Naciones Unidas como núcleo y el orden internacional basado en el derecho internacional.

(1) Ambas partes acordaron fortalecer el mecanismo de consulta sobre los derechos humanos y políticas entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y los intercambios irregulares entre las agencias de representación permanente de los dos países, así como las delegaciones/oficinas de Representación de ambas naciones en un tercer país u organización internacional.

(2) La parte vietnamita acoge con satisfacción el concepto de construir una Comunidad de futuro compartido para la humanidad propuesto por la parte china para promover valores comunes de paz, desarrollo, igualdad, justicia, democracia y libertad; apoyar y estar dispuesto a participar proactivamente en proyectos de cooperación concretos en el marco de la Iniciativa de Desarrollo Global adecuados a las capacidades, condiciones y necesidades de Vietnam; implementar conjuntamente el Programa de Desarrollo Sostenible hasta 2030; intercambiar, coordinar políticas, apoyarse mutuamente e implementar una cooperación práctica en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

(3) Ambas partes afirman cumplir con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, respetar la independencia, la soberanía y la integridad territorial, la igualdad, el beneficio mutuo y trabajar por la paz y la estabilidad, la cooperación y el desarrollo. La parte vietnamita da la bienvenida y apoya la Iniciativa de Seguridad Global; las dos partes investigarán y llevarán a cabo una cooperación apropiada dentro del marco de esta iniciativa. Continuarán manteniendo un intercambio y coordinación estrecha sobre cuestiones de seguridad regionales y globales.

(4) Ambas partes creen que los futuros y destinos de los países están estrechamente relacionados entre sí, con diferentes civilizaciones viviendo juntas en tolerancia, intercambiando y aprendiendo unas de otras. La parte vietnamita apoya la Iniciativa de Civilización Global, por la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia y el progreso de la humanidad, y está dispuesta a investigar y desplegar la cooperación en el marco de esta iniciativa.

(5) Ambas partes abogan por que los países lleven a cabo intercambios y cooperación en materia de derechos humanos sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, promuevan el diálogo y la cooperación internacionales en este campo, no politicen las cuestiones de derechos humanos y no las utilicen para interferir en los asuntos internos de otro país.

(6) Acordaron fortalecer la cooperación en organizaciones y mecanismos internacionales y regionales como las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Reunión Asia-Europa (ASEM), y apoyarse mutuamente para postularse para puestos en organismos organizaciones.

(7) Ambas partes apoyan a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para que mantenga su papel central en la estructura regional de Asia y el Pacífico en constante evolución y cambio. China apoya a la ASEAN en la construcción de una comunidad regional de solidaridad, unidad, resiliencia y desarrollo. Acordaron acelerar la construcción de la Zona de Libre Comercio China-ASEAN versión 3.0 y profundizar la asociación estratégica integral ASEAN-China.

(8) Convinieron en fortalecer la cooperación Mekong-Lancang, y esforzarse para promover la construcción de una comunidad de futuro compartido por la paz y la prosperidad de los países miembros de ese mecanismo. Formularon votos por intensificar la cooperación en el marco de la cooperación económica de la subregión del Mekong (GMS).

(9) Coincidieron en trabajar para proteger los principios básicos y valores fundamentales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), promover las reformas necesarias en esta organización, especialmente el restablecimiento de las operaciones normales del mecanismo de resolución de disputas de dos niveles y vinculante. Al fortalecer la cooperación dentro del marco de la OMC, ambas partes protegen los derechos e intereses legítimos de los miembros en desarrollo, promoviendo que la OMC desempeñe un papel más eficaz.

(10) La parte vietnamita apoya la adhesión de China al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), en consonancia con los criterios y procedimientos de este pacto. Las dos partes están listas para implementar conjuntamente el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) en aras de promover la conexión económica regional.

4.6. Los desacuerdos se controlan y resuelven mejor

Las dos partes intercambiaron opiniones de manera sincera y franca sobre cuestiones marítimas y enfatizaron la necesidad de un control mejor y resolver activamente los desacuerdos en el mar, en aras de mantener la paz y la estabilidad en el Mar del Este y la región.

(1) Ambas partes acordaron continuar adhiriéndose a la importante percepción común entre los altos líderes de los dos Partidos y países, insistir en consultas amistosas y fortalecer el mecanismo de negociación a nivel gubernamental sobre las fronteras territoriales Vietnam - China y grupos de trabajo afiliados; buscar activamente soluciones básicas a largo plazo que sean aceptables para ambas partes, de conformidad con el "Acuerdo sobre los principios básicos que guían la solución de los problemas en el mar Vietnam-China" y el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS 1982).

(2) Convinieron en acelerar las discusiones sobre la cooperación para el desarrollo mutuo en el mar y discutir la delimitación de las aguas fuera de la desembocadura del Golfo de Tonkín, promoviendo los temas anteriores para lograr pronto un progreso sustancial. Las dos partes seguirán implementando la cooperación en zonas menos sensibles del mar. Fortalecerán la colaboración en la aplicación de la ley de la pesca y la cooperación en acuicultura y protección de los recursos biológicos en el Mar del Este, además de reforzar la cooperación en búsqueda y salvamento en el mar.

(3) Acordaron continuar cumpliendo de manera integral y efectiva la "Declaración de Conducta de las Partes en el Mar del Este" (DOC), sobre la base de consultas y consenso, para lograr pronto el "Código de Conducta de las Partes en el Mar del Este" (COC) sustantivo y vinculante, de conformidad con el derecho internacional, incluida la UNCLOS 1982. Convinieron en implementar el mecanismo de la Reunión de Altos Funcionarios (SOM) y la Reunión del Grupo de Trabajo Conjunto ASEAN-China sobre la implementación de DOC; controlar bien los desacuerdos en el mar y abstenerse de acciones que compliquen la situación y amplíen las disputas, manteniendo conjuntamente la estabilidad en el mar.

(4) Coincidieron en que en 2024 celebrarán conjuntamente el 25º aniversario de la delimitación de la frontera terrestre y el 15º aniversario de la firma de tres documentos legales sobre la frontera terrestre entre Vietnam y China.

Evaluaron que la visita de Estado a Vietnam del secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, fue un éxito y un hito importante en la historia de las relaciones entre los dos Partidos y países, contribuyendo a promover la amistad tradicional y elevando el nivel de las relaciones bilaterales en el nuevo período, en aras de la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo.

Los máximos líderes de los dos Partidos y países acordaron dirigir a los departamentos, ministerios y localidades pertinentes de Vietnam y China en elaborar y perfeccionar los mecanismos de intercambio correspondientes, identificando claramente las unidades responsables y las direcciones de implementación, y basadas en las tareas asignadas y la situación real, desarrollar un plan de ejecución detallado e informar rápidamente sobre el progreso de la cooperación al Comité Directivo de Cooperación Bilateral, que se encargará de evaluar, monitorear coordinar la siguiente fase de trabajo e informar a los altos dirigentes de cada parte sobre el tema. Basadas en las necesidades, las dos partes intercambiarán, se pondrán en contacto, revisarán el proceso de implementación y resolverán los problemas que surjan mediante consultas amistosas.

Xi Jinping agradeció al secretario general del PCV, Nguyen Phu Trong, al presidente Vo Van Thuong, y a los altos dirigentes del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam por su acogida con el máximo respeto, cordialidad y amistad; e invitó a Nguyen Phu Trong y Vo Van Thuong para realizar pronto visitas a China. El secretario general Nguyen Phu Trong y el presidente Vo Van Thuong expresaron su agradecimiento y aceptaron con agrado la invitación./.