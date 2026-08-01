Embajadores vietnamitas destacan nuevas prioridades para la política exterior del país

Hanoi (VNA) - Los embajadores vietnamitas destacaron las prioridades clave y una nueva visión estratégica para que la política exterior del país se adapte eficazmente a un mundo en constante cambio y contribuya de manera más efectiva a los objetivos de desarrollo sostenible de la nación.

El embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi. (Foto: VNA)





Estas valoraciones se realizaron en el marco de la 33.ª Conferencia Diplomática y la 22.ª Conferencia Nacional de Asuntos Exteriores, que se celebran del 1 al 7 de agosto en Hanoi.



Al referirse a la importancia de la Conferencia Diplomática de este año, el embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi, destacó que el evento se distingue por tres características particularmente relevantes.



En primer lugar, ofrece una oportunidad para que todo el sector de las relaciones exteriores profundice su comprensión de los lineamientos y resoluciones de política exterior del Partido y el Estado.



En segundo lugar, la conferencia se celebra en un momento en que Vietnam inicia una nueva etapa de desarrollo con una visión estratégica de largo plazo orientada hacia los objetivos fijados para 2030 y 2045.



En tercer lugar, el mecanismo de dirección de los asuntos exteriores del país se ha fortalecido con la creación del Comité Directivo Central para Asuntos Exteriores e Integración Internacional, encabezado por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam.



Minh Khoi subrayó que el Partido y el Estado consideran actualmente los asuntos exteriores una tarea estratégica y permanente, al mismo nivel que la defensa y la seguridad nacionales. Esto representa un gran honor y, al mismo tiempo, una importante responsabilidad para el servicio diplomático.



Al compartir su visión sobre los principios rectores de la diplomacia vietnamita en un contexto de profundos cambios globales, el exviceministro de Relaciones Exteriores y embajador Pham Quang Vinh afirmó que el sector diplomático debe centrarse en tres pilares fundamentales: proactividad, configuración y capacidad.

En cuanto a la "proactividad", señaló que el sector debe adaptarse y responder de manera anticipada a los riesgos derivados de la competencia entre las grandes potencias, las interrupciones de las cadenas de suministro y las crisis regionales, al tiempo que fortalece su capacidad de previsión estratégica y asesoramiento político. Asimismo, debe preservar de forma proactiva un entorno pacífico y estable y seguir otorgando prioridad a la integración económica.



Respecto a la "configuración", destacó que la diplomacia vietnamita debe asumir un papel más activo en la creación de un entorno estratégico favorable mediante el fortalecimiento de las relaciones con socios clave y países vecinos, generando así intereses compartidos y sostenibles.



Asimismo, debe aprovechar al máximo los beneficios de los tratados de libre comercio vigentes, ampliar el espacio de desarrollo de Vietnam hacia regiones como América Latina, Oriente Medio y África, y promover la cooperación en ámbitos estratégicos como la ciencia y la tecnología, la transformación digital, la transición verde y la atracción de inversión extranjera directa de nueva generación.



En el plano multilateral, Vietnam debe contribuir activamente a la configuración de las nuevas normas internacionales, incluidas las relacionadas con la inteligencia artificial (IA), sobre la base del respeto al derecho internacional, añadió Quang Vinh.

El exviceministro de Relaciones Exteriores y embajador Pham Quang Vinh (Foto: VNA)





En cuanto a la "capacidad", destacó la necesidad de construir un sistema de relaciones exteriores moderno, racionalizado y eficiente, adaptado a las nuevas exigencias y capaz de traducir las políticas en programas y proyectos concretos de cooperación. También abogó por reforzar la coordinación entre los tres pilares de las relaciones exteriores, la defensa y la seguridad, al tiempo que se fortalecen los vínculos con los organismos económicos, las autoridades locales y el sector empresarial.



El embajador subrayó que la creciente posición, capacidad y confianza de Vietnam tras cuatro décadas de Doi Moi (Renovación) constituyen una base sólida para que el sector diplomático no solo aproveche al máximo los recursos externos en favor del desarrollo nacional, sino que también contribuya de manera activa y responsable a la paz y la seguridad internacionales./.