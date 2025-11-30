Embajadora laosiana: Visita del líder vietnamita promueve cooperación sustantiva bilateral

Vientiane (VNA)- La próxima visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Laos contribuirá a reforzar la confianza política y promover la cooperación sustantiva entre las dos naciones, afirmó la embajadora de Laos en Vietnam, Khamphao Ernthavanh, en una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



La embajadora de Laos en Vietnam, Khamphao Ernthavanh (Fuente: VNA)



La diplomática señaló que la visita tiene lugar en un momento en que ambos países conmemoran numerosos hitos históricos de su gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral. Consideró que la visita demuestra la especial atención que la dirigencia vietnamita concede a Laos y transmite el mensaje de que Vietnam siempre otorga la máxima prioridad a su vecino en su política exterior.



Según la embajadora, el viaje creará un nuevo impulso para la cooperación estratégica, especialmente en economía, infraestructura, energía, comercio y educación, además de permitir que ambos países revisen y aceleren la implementación de los acuerdos de alto nivel.



Esta es una oportunidad para reafirmar que la relación entre Laos y Vietnam es un activo valioso que las futuras generaciones de líderes y pueblos de ambos países tienen la responsabilidad de preservar y promover, enfatizó.



Adelantó que durante esta visita, los líderes de ambos países se centrarán en revisar la implementación de los acuerdos de alto nivel y de los proyectos estratégicos en política, defensa-seguridad, economía, comercio e inversión.



Asimismo, profundizarán en el impulso de la conectividad estratégica entre las dos economías, en particular en infraestructura de transporte, energía, logística y corredores económicos prioritarios.



Añadió que Laos valora el papel de las empresas vietnamitas y espera que Vietnam siga siendo un socio clave en los grandes proyectos de infraestructura.



También se prevé la ampliación de la cooperación en educación, transformación digital, turismo e intercambios pueblo a pueblo, con el objetivo de apoyar los esfuerzos de desarrollo sostenible de ambos países.



La embajadora expresó su confianza en que la visita generará un nuevo impulso y una visión más amplia para la relación bilateral en un periodo en que ambos países persiguen importantes metas de desarrollo y enfrentan oportunidades y desafíos simultáneos.



Tras la visita de Estado To Lam, el primer ministro Pham Minh Chinh copresidirá la 48ª reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Laos del 2 al 3 de diciembre de 2025 en Vientiane, Laos.



En relación con este encuentro, la embajadora afirmó que la copresidencia de los primeros ministros de ambos países refleja la especial atención de la dirigencia. Durante la reunión, las dos partes evaluarán los resultados de la implementación del acta de la 47ª reunión, identificarán soluciones para los problemas pendientes y abordarán nuevas iniciativas de cooperación futura.



La embajadora afirmó que la cooperación en estos ámbitos ha seguido desarrollándose de manera sólida. Vietnam es actualmente uno de los tres principales inversores en Laos, con miles de millones de dólares comprometidos en energía, minería, agricultura de alta tecnología, banca, telecomunicaciones e infraestructura de transporte. Muchos proyectos ya han producido resultados tangibles y han contribuido al desarrollo socioeconómico de Laos.



Señaló que el comercio bilateral alcanzó más de 2,25 mil millones de dólares en 2024, y que solo en los primeros nueve meses de 2025 llegó a unos 2,36 mil millones, mostrando un fuerte aumento interanual. La embajadora subrayó que el potencial de cooperación sigue siendo considerable.



Para el futuro, indicó que ambos países deben priorizar áreas como infraestructura de transporte y logística para fortalecer la conectividad económica; energía, incluidas la hidroeléctrica y las renovables; agricultura de alta tecnología y procesamiento de productos agrícolas; además de cooperación en digitalización, educación–formación y desarrollo de recursos humanos de alta calidad.



En un contexto internacional complejo, la embajadora sostuvo que ambos países deben seguir reforzando la confianza política, mantener el intercambio regular de delegaciones de alto nivel y mejorar la eficacia de la cooperación integral.



Consideró que la difusión y educación sobre la historia de las relaciones bilaterales para las generaciones jóvenes es esencial para garantizar la sostenibilidad de esta amistad histórica.



Además, destacó la importancia de la coordinación estrecha en foros regionales e internacionales para proteger los intereses comunes y elevar la posición de ambos países.



Con motivo del 50º aniversario del Día Nacional de Laos, la embajadora expresó, en nombre del Estado y el pueblo laosianos, un profundo agradecimiento por los sentimientos fraternales y la ayuda constante del pueblo vietnamita durante décadas. Afirmó que este apoyo ha sido fundamental para que Laos supere múltiples desafíos y logre importantes avances.



Subrayó que Laos siempre valora y preserva la solidaridad especial entre ambas naciones y expresó el deseo de continuar transmitiendo este legado a las próximas generaciones, promoviendo una relación cada vez más fuerte en beneficio de la paz, la estabilidad y la prosperidad de ambos países./.