Embajadora: Asociación Estratégica Integral Vietnam-Australia cobra impulso

Hanoi (VNA)- La embajadora de Australia en Vietnam, Gillian Bird, afirmó que la Asociación Estratégica Integral entre ambos países está cobrando impulso, basada en la confianza mutua y un compromiso compartido con la estabilidad y la prosperidad regionales.



La embajadora de Australia en Vietnam, Gillian Bird. (Foto: VNA)



En una entrevista concedida recientemente a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la diplomática destacó los sólidos lazos entre gobiernos, así como los crecientes vínculos entre ambos pueblos.



Según la embajadora, 2025 ha sido un año de profundización del compromiso y progreso práctico en la relación entre Vietnam y Australia. La Asociación Estratégica Integral continúa fortaleciéndose, basada en la confianza mutua y un compromiso compartido con la estabilidad y la prosperidad regionales.



La participación política de alto nivel ha sido fundamental para este éxito. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, se reunió con el primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, en el marco de la 47.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Mientras, Vietnam recibió la visita de Estado de la gobernadora general de Australia, Sam Mostyn, así como las visitas de la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong; y el ministro de Educación, Jason Clare. Estos intercambios reflejan la profundidad y la calidez de los vínculos bilaterales.



En particular, las dos partes han logrado avances tangibles en los seis pilares de la Asociación Estratégica Integral. En materia de seguridad y defensa, la Armada Popular de Vietnam participó en el Ejercicio KAKADU, convirtiéndose en la primera vez que un buque de guerra vietnamita visita Australia.



En educación, Australia entregó 72 becas y organizó tres programas de intercambio de conocimientos a través del Centro Vietnam-Australia, fortaleciendo así las conexiones humanas. En tecnología, ambas partes firmaron un memorando de entendimiento histórico sobre cooperación en ciberseguridad y tecnologías críticas, fortaleciendo la resiliencia en áreas vitales para la seguridad y el futuro económico compartidos.

La embajadora Gillian Bird aseveró que la elevación de las relaciones entre Australia y Vietnam a una Asociación Estratégica Integral marca un avance decisivo, definido por la confianza estratégica.

Los dos países disponen de un marco integral para la colaboración de alto nivel, que incluye diálogos regulares entre líderes e interacción sostenida entre altos funcionarios. “Las bases son sólidas; nuestra tarea común es convertir la ambición en resultados prácticos que beneficien a nuestro pueblo”, dijo.



De cara al futuro, afirmó que Australia seguirá apoyando las ambiciones de Vietnam de lograr avances económicos, científicos y tecnológicos.



A través de la Estrategia Económica de Australia para el Sudeste Asiático hasta 2040, Australia expandirá el comercio y la inversión, fortalecerá las cadenas de suministro y promoverá la cooperación en sectores emergentes cruciales para el crecimiento futuro de Vietnam, como la manufactura avanzada, la energía limpia y los servicios digitales.



Según la Embajadora, la educación y el desarrollo de recursos humanos siguen siendo pilares de la cooperación bilateral, fomentando la próxima generación de habilidades y liderazgo que impulsará el desarrollo socioeconómico y la agenda de innovación de Vietnam.



El programa Aus4Skills continuará otorgando becas a estudiantes vietnamitas, para ayudar al país a fortalecer el sector de la formación profesional y capacitar a sus líderes.



Sobre el papel de Vietnam en la transición energética de la ASEAN, Gillian Bird dijo que Australia considera a Vietnam un socio fundamental para impulsar el futuro energético limpio de la región.



El liderazgo de Vietnam en la Iniciativa de la Red Eléctrica de la ASEAN y sus acuerdos para exportar electricidad a Malasia, Singapur y Camboya, a la vez que importa energía renovable de Laos, lo posicionan como un centro para la cooperación y la transición energética regional, señaló.



Opinó que esta integración fortalece la seguridad energética y acelera la transición hacia las energías renovables en el Sudeste Asiático. Australia apoya estos esfuerzos a través del Paquete de Cooperación Energética ASEAN-Australia, de 6,9 millones de dólares australianos, que impulsa la política de energías renovables y la visión de la ASEAN de lograr la Red Eléctrica para 2045.



En el ámbito energético, detalló que Australia está invirtiendo en asistencia técnica y diálogo intergubernamental para apoyar a Vietnam en el desarrollo de un mercado eléctrico competitivo, el fortalecimiento de la red eléctrica y la integración de las energías renovables. Esto incluye la investigación sobre tecnologías limpias y energéticamente eficientes, tecnologías digitales inteligentes y marcos transparentes de precios de la electricidad.



En cuanto a la cooperación para fortalecer la resiliencia climática, dijo que Australia colabora estrechamente con Vietnam para adaptarse al cambio climático y gestionar la creciente frecuencia de desastres naturales.



A través del nuevo programa Aus4Adaptation, precisó, Australia apoyará la implementación del Plan Nacional de Adaptación de Vietnam en múltiples sectores y aplicaremos tecnologías que mejoren la sostenibilidad y la resiliencia agrícola, precisó la diplomática.



Significó que el Centro Australiano para la Investigación Agrícola Internacional (ACIAR) también ayuda a los agricultores a responder a la sequía y la intrusión salina, mientras que el proyecto australiano Transformando las Cadenas de Valor del Arroz para un Desarrollo Sostenible y Resiliente al Clima en el Delta del Mekong (TRVC) promueve la producción de arroz de alta calidad y bajas emisiones./.