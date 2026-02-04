Embajadora: Asociación estratégica integral fortalece lazos entre Vietnam y Nueva Zelanda

Hanoi (VNA) – Los lazos bilaterales entre Vietnam y Nueva Zelanda están cobrando un nuevo impulso un año después de que ambos países elevaran sus relaciones a una Asociación estratégica integral, declaró la embajadora de Wellington en Hanoi, Caroline Rachel Beresford.

La embajadora de Wellington en Hanoi, Caroline Rachel Beresford, responde a la entrevista. (Foto: VNA)

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), previo al Año Nuevo Lunar 2026, la embajadora describió 2025 como "el año más extraordinario" en la historia de las relaciones bilaterales, marcado por una cooperación institucional más profunda, la expansión de la participación empresarial y el crecimiento de los intercambios interpersonales.



"Para Nueva Zelanda, 2025 fue una experiencia realmente emocionante", declaró, recordando un calendario repleto de intercambios de alto nivel, que incluyeron la visita del Primer Ministro neozelandés, dos delegaciones comerciales, la visita del Ministro de Asuntos Exteriores y la del Presidente del Parlamento. Estas visitas estuvieron acompañadas de numerosas actividades culturales, educativas y diplomáticas para conmemorar lo que describió como un "año realmente importante" para las relaciones bilaterales.



Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la rapidez con la que la mejora de la relación se tradujo en una cooperación concreta. “Observamos un aumento inmediato en la interacción con Vietnam, lo que demuestra que la alianza estratégica integral realmente tendrá una base sólida, no será solo un anuncio político”, afirmó.



Un ejemplo notable fue el primer diálogo jurídico entre funcionarios de ambos países, centrado en la cooperación multilateral, el derecho del mar y áreas donde Vietnam y Nueva Zelanda ven fuertes sinergias. Según la embajadora, trabajar juntos en estas áreas permite a ambos países fortalecer su voz en asuntos regionales y globales.

La alianza también ha dinamizado a agencias gubernamentales y empresas. Beresford afirmó que las empresas neozelandesas están mostrando un gran interés en expandir su presencia en Vietnam, considerándolo un mercado dinámico, creativo y cada vez más próspero con consumidores exigentes.



“Recibo constantemente consultas de empresas neozelandesas sobre cómo pueden hacer más aquí”, afirmó, y añadió que es probable que surja un interés similar por parte de empresas vietnamitas en los próximos meses.



Con casi cero aranceles entre ambos países gracias a acuerdos de libre comercio de alta calidad, enfatizó que la tarea clave ahora es ayudar a las empresas a comprender los mercados de cada uno y afianzarse.



Con miras al objetivo de alcanzar los 3 mil millones de dólares en comercio bilateral en 2026, la embajadora expresó optimismo, especialmente en sectores como la tecnología agrícola y los servicios de energía renovable. Señaló que las barreras arancelarias entre ambas partes ya son mínimas, y que los principales desafíos residen en los sistemas regulatorios, más que en la política comercial.



"Gran parte del trabajo que mi equipo realiza actualmente consiste en ayudar a Vietnam a mejorar su sistema regulatorio, de modo que se puedan tomar decisiones más rápidas sobre el comercio de nuevos productos", declaró.



Si bien productos neozelandeses como los lácteos y la horticultura, incluidas las cerezas, actualmente populares durante el Año Nuevo Lunar, ya tienen una fuerte presencia en Vietnam, Beresford enfatizó la necesidad de aprobaciones regulatorias más rápidas para permitir la entrada de nuevos productos al mercado.



Al reflexionar sobre el reciente 14.º Congreso Nacional del Partido de Vietnam, Beresford manifestó su buena impresión por la disciplina, la coherencia y la comunicación eficaz que rodearon el evento. Elogió a Vietnam por transmitir con claridad, tanto a su pueblo como a la comunidad internacional, los resultados y la dirección establecidos por el Congreso.



El desarrollo socioeconómico de Vietnam en las últimas décadas, afirmó, ha sido "extraordinario", en particular al sacar a un gran número de personas de la pobreza gracias a un liderazgo firme. De cara al futuro, sostuvo su confianza en que Vietnam está preparado para alcanzar el siguiente nivel de su potencial, guiado por objetivos claros, como convertirse en un país de ingresos medios-altos en las próximas décadas.



Mientras Vietnam se prepara para dar la bienvenida al Año del Caballo, símbolo de velocidad, fuerza y perseverancia, la embajadora afirmó que la imagen encaja a la perfección con el estado actual de las relaciones bilaterales.



Señaló que el caballo forma parte integral de la cultura neozelandesa. Las comunidades rurales del país aún se desplazan a caballo. No hace mucho tiempo, la gente veía caballos atados a las puertas de las escuelas primarias, donde los niños entraban y salían.



"Por eso, creo que es un símbolo perfectamente apropiado, esta magnífica y fuerte criatura con tanto potencial para ir más rápido y para integrar a Vietnam en el orden internacional como un actor con una voz fuerte", afirmó.



Beresford felicitó a Vietnam por sus logros en 2025 y reiteró su confianza en que se lograrán aún más en 2026./.