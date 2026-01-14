Embajador filipino destaca profundización de lazos estratégicos con Vietnam

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, en una reunión con el presidente filipino Ferdinand R. Marcos Jr. (Foto: VNA)

Las relaciones entre Filipinas y Vietnam se han fortalecido significativamente en los últimos años a través de una cooperación más estrecha y sostenida en los ámbitos estratégicos, afirmó el embajador filipino en Hanoi, Meynardo Los Baños Montealegre.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el diplomático destacó varios hitos en las relaciones bilaterales durante la última década y esbozó las prioridades de cooperación para los próximos años.



“Uno de los avances más importantes ha sido la profundización de la cooperación en seguridad, defensa nacional y asuntos marítimos, lo que refleja nuestro compromiso compartido con la paz regional, la estabilidad y el orden internacional basado en normas”, afirmó.



El embajador filipino en Hanoi, Meynardo Los Baños Montealegre (Foto: Embajada de Filipinas en Vietnam)

Este progreso, agregó, se ha visto reforzado por los frecuentes intercambios de alto nivel, que han ayudado a construir confianza y elevar la relación a una asociación más madura y con visión de futuro. Paralelamente, los vínculos económicos y de persona a persona se han expandido de manera práctica y visible.



El comercio bilateral ha crecido de manera constante, particularmente en productos agrícolas e industriales, con ambas partes trabajando hacia la meta común de alcanzar los 10 mil millones de dólares en intercambio comercial. Los lazos de inversión también se están volviendo más dinámicos, a medida que más empresas vietnamitas exploran oportunidades en Filipinas y las compañías filipinas continúan expandiendo sus operaciones en Vietnam.



Más allá de lo económico, la cooperación en educación, cultura y turismo ha acercado a ambos pueblos. El embajador subrayó el gran potencial para profundizar aún más las asociaciones estudiantiles, docentes y académicas, ayudando a asegurar que las relaciones bilaterales sigan creciendo en el futuro.



Con respecto a la implementación del plan de acción bilateral 2025-2030, Montealegre señaló que la digitalización se ha vuelto indispensable para que ambos países mantengan su competitividad y resiliencia en un entorno regional y global cada vez más dinámico. En su opinión, la transformación digital no solo sustenta el crecimiento económico y la innovación, sino que también mejora la gobernanza, la conectividad y la prestación de servicios públicos, convirtiéndola en un motor clave del desarrollo a largo plazo.



El cambio climático es otra área donde ambas naciones comparten preocupaciones urgentes. Durante el último año, Vietnam y Filipinas han experimentado graves impactos de tifones sucesivos y eventos climáticos extremos, causando una disrupción y pérdidas generalizadas. Estos desafíos, subrayó el embajador, resaltan la importancia de profundizar la cooperación en ciencia y tecnología, investigación e innovación, y vincular estos esfuerzos con la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia climática. En este contexto, Filipinas ve un gran potencial para una colaboración más estrecha con Vietnam a través del intercambio de experiencia, datos y mejores prácticas, así como iniciativas de desarrollo de capacidades e investigación conjunta.



A nivel regional, el embajador vislumbró que la Presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) de Filipinas en 2026 abrirá nuevas oportunidades de cooperación con Vietnam y otros Estados miembros. El tema de la Presidencia, “Navegando Nuestro Futuro, Juntos”, refleja el compromiso de Filipinas de liderar la ASEAN con unidad, claridad y propósito frente a desafíos regionales y globales cada vez más complejos.



Guiados por este tema, Filipinas ha identificado tres prioridades estratégicas: fortalecer los pilares de paz y seguridad, construir corredores de prosperidad y promover el empoderamiento de las personas. Juntas, estas prioridades buscan entregar beneficios tangibles para los pueblos de la ASEAN al reforzar la estabilidad regional, profundizar la integración económica, acelerar el desarrollo digital y sostenible, y expandir las oportunidades de crecimiento inclusivo en el Sudeste Asiático.



“Dado que estas prioridades se alinean estrechamente con el enfoque de desarrollo de Vietnam a medida que avanza hacia una nueva fase de crecimiento económico, Filipinas confía en que Vietnam brindará un apoyo invaluable y una estrecha asociación, junto con otros Estados miembros de la ASEAN, para asegurar resultados que respondan a las necesidades y aspiraciones de la región”, expresó Montealegre.



Reflexionando sobre su misión en Vietnam, el embajador señaló que la visita de Estado del presidente filipino Ferdinand R. Marcos Jr. a Hanoi en enero de 2024 subrayó la importancia que Filipinas otorga a su asociación con Vietnam y resultó en la firma de acuerdos clave que fortalecen la cooperación en defensa y asuntos marítimos, comercio, agricultura, cultura e intercambios entre pueblos.



Al acercarse el final de su misión en Hanoi, el embajador transmitió su sincera gratitud por el firme apoyo y aliento de los dirigentes del Partido y el Estado de Vietnam, los Ministerios y agencias, y el pueblo vietnamita./