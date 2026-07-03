Embajador de Vietnam en Venezuela elogia labor de brigada de rescate

Caracas (VNA) - El embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, realizó una visita de inspección y apoyo a los integrantes de la Brigada de Rescate del país indochino que despliega misiones humanitarias internacionales en el estado La Guaira, del país sudamericano, para mitigar los daños causados por recientes desastres naturales.

El embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, entrega suministros de primera necesidad a los rescatistas en sus campamentos de campaña. (Foto: VNA)

Durante el encuentro efectuado en el terreno el 2 de julio, el diplomático calificó la presencia del contingente como un noble gesto de solidaridad internacional y un testimonio vivo de la amistad tradicional y la asociación integral que unen a ambas naciones.

Vu Trung My elogió la disciplina, la alta responsabilidad y la capacidad de superación de los oficiales y soldados ante las complejidades geográficas y climáticas locales. Asimismo, ratificó el compromiso de la misión diplomática de coordinar de cerca con las autoridades venezolanas para garantizar el soporte logístico e informativo necesario para el cumplimiento de las tareas encomendadas.

Por su parte, el jefe de la brigada vietnamita, mayor general Pham Van Ty, agradeció el estímulo oportuno de la Embajada y aseguró que las fuerzas bajo su mando mantienen una estricta observancia de los protocolos de seguridad con el fin de elevar la eficiencia de las operaciones de búsqueda y salvamento.

En la ocasión, la representación diplomática entregó suministros de primera necesidad a los rescatistas en sus campamentos de campaña.

A su vez, las autoridades del Estado de La Guaira expresaron su profundo agradecimiento por la asistencia oportuna y eficaz brindada por el Gobierno y el pueblo de Vietnam en estos momentos de dificultad./.