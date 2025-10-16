Embajador de Vietnam en Cuba entrega cartas credenciales en San Cristóbal y Nieves

Basseterre (VNA) - El embajador de Vietnam en Cuba, concurrente en San Cristóbal y Nieves, Le Quang Long, entregó cartas credenciales a la gobernadora general, Dama Marcella Liburd.



El embajador de Vietnam en Cuba, concurrente en San Cristóbal y Nieves, Le Quang Long, entrega cartas credenciales a la gobernadora general, Dama Marcella Liburd (Fuente: VNA)

El embajador Le Quang Long sostiene encuentro con el primer ministro sancristobaleño Terrance Drew (Fuente: VNA)



En la solemne ceremonia celebrada en el Palacio de la Gobernadora General, el embajador Le Quang Long transmitió respetuosamente los saludos y felicitaciones del Presidente de Vietnam Luong Cuong a la gobernadora general, Marcella Liburd, y al pueblo de San Cristóbal y Nieves, y afirmó que Vietnam concede importancia y desea promover la amistad y la cooperación multifacética con esta nación caribeña.



Tras el acto, el embajador Le Quang Long sostuvo encuentros por separado con el primer ministro sancristobaleño Terrance Drew y con la viceministra permanente de Relaciones Exteriores, Kaye Bass, en los cuales, ambas partes abordaron medidas para fortalecer la cooperación en el futuro, especialmente en el ámbito agrícola.



También, acordaron crear mecanismos prácticos de cooperación en los sectores de turismo, las energías renovables y la geotermia, intercambio entre pueblos y en materia de educación.

Le Quang Long enfatizó la disposición de Vietnam de compartir experiencias y fomentar a las empresas de ambos países a cooperar en la inversión, producción y exportación de productos agrícolas, incluyendo el arroz, un producto destacado de Vietnam.



En esta ocasión, Le Quang Long expresó su profundo agradecimiento al Gobierno de San Cristóbal y Nieves por su valioso apoyo a Vietnam en su candidatura y elección al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2026-2028, considerándolo una clara muestra de solidaridad y confianza política entre ambos países.



Las reuniones y sesiones de trabajo del embajador Le Quang Long durante su viaje contribuyeron a consolidar las bases de las relaciones amistosas entre Vietnam y San Cristóbal y Nieves, abriendo perspectivas para una cooperación específica y sustancial en diversos ámbitos./.