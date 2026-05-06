Embajador de Sri Lanka destaca necesidad de elevar la asociación multifacética con Vietnam

Hanoi (VNA) – El embajador de Sri Lanka en Hanoi, Poshitha Perera, afirmó que la próxima visita de Estado a su país del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, tendrá un significado profundo tanto en términos sustantivos como simbólicos, al producirse en un momento en que ambas naciones buscan elevar su tradicional amistad a una asociación más dinámica y orientada al futuro.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el embajador de Sri Lanka en Hanoi, Poshitha Perera. (Foto: VNA)

Según el diplomático, tras la celebración en 2025 del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, marcada por la exitosa visita del presidente esrilanqués Anura Kumara Dissanayake a Vietnam, los vínculos bilaterales han recibido un nuevo impulso y han reafirmado el compromiso de sus líderes de profundizar la cooperación en múltiples ámbitos.

Perera consideró que la visita de To Lam constituirá un hito importante al contribuir a consolidar la confianza política y a elevar la relación bilateral a un nivel más estratégico.

Señaló que el viaje ofrecerá una oportunidad clave para el diálogo de alto nivel, permitiendo a ambas partes alinear sus visiones sobre asuntos regionales y globales, así como reforzar la confianza mutua.

En el plano económico, el embajador indicó que se espera que la visita genere un nuevo impulso para el comercio, la inversión y la cooperación empresarial, especialmente con la participación de una nutrida delegación de empresas vietnamitas, lo que reflejaría el compromiso de Vietnam de ampliar los lazos económicos y explorar nuevas áreas de colaboración.

Al evaluar las relaciones bilaterales, Perera recordó que Sri Lanka estableció vínculos diplomáticos con Vietnam en 1970 y ha sido uno de los primeros países en expresar su amistad, lo que ha permitido construir una relación basada en la confianza, el respeto mutuo y una cooperación constante durante más de cinco décadas.

Destacó que ambos países comparten experiencias históricas similares y se han apoyado mutuamente en foros internacionales, reforzando así la confianza política. Añadió que en los últimos años las relaciones han cobrado un fuerte impulso con frecuentes intercambios de alto nivel y numerosos acuerdos en áreas clave como comercio, inversión, agricultura, educación, ciencia y tecnología y cultura.

El diplomático subrayó que los intercambios entre pueblos constituyen uno de los pilares más sólidos de la relación bilateral, destacando la admiración del pueblo esrilanqués por el Presidente Ho Chi Minh, así como la relevancia de los vínculos culturales y religiosos, incluida la presencia de un templo vietnamita en Sri Lanka.

En el ámbito económico, señaló que más de 30 empresas esrilanquesas han invertido en Vietnam, aunque reconoció que aún existe un importante potencial sin explotar. En este sentido, expresó optimismo respecto a la futura apertura de vuelos directos, que contribuiría a impulsar el comercio, el turismo y la inversión.

Respecto a las áreas prioritarias para avanzar en el comercio bilateral, recomendó centrarse en la integración en cadenas de valor regionales y globales, el fortalecimiento de la cooperación en agricultura y procesamiento de alimentos, el desarrollo de la logística y la conectividad marítima, el aprovechamiento de la economía digital y la innovación, así como la promoción del turismo y la conectividad aérea.

En cuanto a los vínculos culturales, el embajador destacó que el budismo constituye un nexo fundamental entre ambos países, incluso anterior al establecimiento de relaciones diplomáticas.

Mencionó iniciativas recientes como la donación de un retoño del árbol sagrado Jaya Sri Maha Bodhi al templo Bai Dinh en Vietnam y el papel del monasterio Truc Lam en Kandy como centro de intercambio cultural y espiritual.

Asimismo, señaló que Sri Lanka promueve la llamada “diplomacia templo a templo”, destinada a fortalecer los lazos entre comunidades religiosas, académicos y jóvenes, además de impulsar la cooperación en educación budista.

De cara al futuro, el diplomático afirmó que su país busca ampliar el turismo espiritual, los intercambios académicos y la cooperación en conservación del patrimonio cultural, con el objetivo de transformar los profundos vínculos espirituales en una plataforma dinámica de conexión entre ambos pueblos y, en particular, entre las nuevas generaciones./.