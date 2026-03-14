Embajador de Pakistán destaca confianza del pueblo vietnamita ante las elecciones legislativas

El embajador de Pakistán en Vietnam, Kohdayar Marri. Foto: Viet Duc - VNA

El embajador de Pakistán en Vietnam, Kohdayar Marri, afirmó que las próximas elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026–2031, previstas para el 15 de marzo, reflejan la confianza del pueblo vietnamita en la orientación de desarrollo del país.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el diplomático señaló que percibe un ambiente de entusiasmo entre los ciudadanos ante la jornada electoral. A diferencia de lo que suele ocurrir en otros países, donde los procesos electorales están acompañados de tensiones o incertidumbre, en Vietnam -dijo- predomina un clima de estabilidad y tranquilidad social.

Según Marri, esa situación responde a la confianza que el Gobierno ha logrado consolidar entre la población, lo que genera expectativas positivas en torno al proceso electoral y al futuro del país.

El embajador destacó además la importancia de estos comicios para el desarrollo socioeconómico de Vietnam en los próximos años. Tras casi dos años de misión en el país, afirmó haber observado con claridad la orientación estratégica definida por el Partido y el Estado vietnamitas, la cual -a su juicio- sitúa al país en el camino correcto hacia un crecimiento sostenido.

Asimismo, consideró que los esfuerzos del Gobierno en los últimos años han sentado bases sólidas para nuevas etapas de desarrollo. En este contexto, expresó su interés por conocer las iniciativas y orientaciones que serán impulsadas por el nuevo aparato de liderazgo tras las elecciones.

Marri recordó también que llegó a Vietnam en un momento en que el país implementaba reformas en su estructura administrativa, con la transición hacia un modelo de gestión de dos niveles. En su opinión, este proceso está contribuyendo a agilizar los procedimientos y a reforzar la interacción entre las instituciones gubernamentales, las empresas y el cuerpo diplomático.

El diplomático estimó que la participación de nuevos representantes en los órganos electos podría favorecer una adaptación más rápida a este modelo administrativo, al integrarse desde el inicio en el nuevo sistema de funcionamiento.

En cuanto a las relaciones bilaterales, el embajador indicó que las instituciones pakistaníes, en particular en el ámbito de la cooperación parlamentaria, siguen con interés el desarrollo del proceso electoral en Vietnam.

Subrayó que Pakistán continuará promoviendo una cooperación más estrecha entre ambos gobiernos y entre los órganos legislativos de los dos países, con el objetivo de fortalecer el intercambio y la interacción.

El diplomático expresó finalmente su confianza en que, tras las elecciones, las relaciones entre Pakistán y Vietnam seguirán consolidándose y ampliándose, abriendo nuevas oportunidades para una cooperación más profunda y efectiva./.