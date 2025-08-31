Embajador chino: Vietnam y China decididos a avanzar juntos en el camino socialista

Beijing (VNA)- El embajador chino en Hanoi, He Wei, subrayó que, sobre la base del vínculo histórico de “camaradas y hermanos”, las relaciones Vietnam-China sigue fortaleciéndose con la determinación de construir juntos una comunidad de futuro compartido.

El embajador de China en Vietnam, He Wei. Foto: Viet Duc – VNA

El diplomático chino ofreció una entrevista a la prensa con motivo de la próxima visita del presidente de Vietnam, Luong Cuong, a China del 2 al 4 de septiembre para asistir a la conmemoración del 80º aniversario de la victoria sobre el fascismo, así como de la participación del primer ministro Pham Minh Chinh en la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) los días 31 de agosto y 1 de septiembre.

Zhao Leji, miembro del Comité Permanente del Buró Político y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, asistirá a la ceremonia por el 80º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre) y presidirá la primera reunión del Comité de cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Popular Nacional de China, que se llevará a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre.

El diplomático subrayó que la asistencia del primer ministro Pham Minh Chinh a la Cumbre de la OCS refleja la determinación de Vietnam de profundizar su integración internacional. Recordó que, tras 24 años de existencia, la organización cuenta con 10 miembros plenos, 14 socios de diálogo y 2 países observadores, y se ha consolidado como un actor influyente en la región y el mundo, promoviendo un modelo de cooperación orientado a la paz, la prosperidad compartida y el bienestar de los pueblos.

En cuanto a la visita del presidente Luong Cuong, el embajador destacó que su presencia en las celebraciones del 80º aniversario de la victoria sobre el fascismo constituye una ocasión para rendir homenaje a la lucha común de la humanidad por la paz y la justicia.

Durante estos años más difíciles, recordó, el Presidente Ho Chi Minh apoyó la guerra de resistencia del pueblo chino, mientras que China respaldó firmemente la revolución vietnamita, forjando una relación de camaradería y hermandad que hoy se considera como un recuerdo imborrable para ambos países.

Según señaló, la participación de Vietnam en este evento reafirma su compromiso de acompañar a las naciones amantes de la paz en la defensa de la estabilidad regional.

He Wei también puso de relieve la intensidad de los intercambios de alto nivel en los últimos tiempos, especialmente tras la visita histórica del secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, a Vietnam en abril de 2025.

A su juicio, la frecuencia de estas interacciones demuestra la estrecha relación entre ambos países y transmite un mensaje claro de que las dos partes están decididas a avanzar juntas en el camino socialista, contribuyendo activamente a la paz y estabilidad regionales y globales.

En relación con la visita a Vietnam de Zhao Leji, miembro del Comité Permanente del Buró Político y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, el embajador indicó que se trata de una oportunidad para que China felicite al Partido y al Gobierno de Vietnam por el 80º aniversario de su Día Nacional, además de reforzar la construcción de una Comunidad de futuro compartido con importancia estratégica.

Subrayó que este viaje refleja la estima y el afecto de China hacia Vietnam, y la voluntad de ambos países de consolidar el camino socialista y de llevar la cooperación bilateral a un nivel más alto.

El embajador consideró que la tarea central en la etapa actual es profundizar la construcción de dicha Comunidad de futuro compartido de manera sustantiva, lo que requiere reforzar los mecanismos de cooperación entre partidos, gobiernos y parlamentos, así como en otros ámbitos.

Recordó, en este sentido, que durante la visita de Xi Jinping a Vietnam en abril de 2025, ambas partes elevaron a nivel de ministros el mecanismo de diálogo estratégico “3+3” en diplomacia, defensa y seguridad pública, el primero de este tipo en el mundo, lo que demuestra la firme voluntad de proteger la seguridad del sistema y la estabilidad regional.

Respecto a la asociación de cooperación estratégica integral bilateral, He Wei afirmó que la visita de Xi Jinping a Vietnam en diciembre de 2023 marcó un nuevo hito, al acordar ambas partes trabajar juntas en la construcción de una Comunidad de futuro compartido con importancia estratégica.

Según explicó, este objetivo tiene tres fundamentos: la gratitud histórica por la lucha por la independencia de ambos pueblos, la adhesión a ideales socialistas compartidos y la aspiración de desarrollo futuro, considerando el progreso de cada país como una oportunidad mutua.

El embajador añadió que la experiencia de décadas ha demostrado que unas relaciones sólidas entre Vietnam y China favorecen el desarrollo interno de ambos países y benefician directamente a sus pueblos. En el contexto de la modernización china y la preparación del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, la amistad bilateral se ha convertido en un motor esencial para el crecimiento económico y un sólido apoyo para explorar sus respectivos caminos.

En cuanto a las áreas prioritarias de cooperación, destacó el ámbito político con el mantenimiento del liderazgo de los partidos comunistas como fundamento esencial, así como la economía, el comercio, la inversión y los sectores de altas tecnologías.

Indicó que las cadenas de producción y suministro de ambos países están estrechamente vinculadas y han generado un modelo de cooperación con alto valor añadido, considerado poco común a nivel mundial.

El embajador expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del secretario general To Lam y del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el país celebrará con éxito su XIV Congreso, iniciando una nueva era de desarrollo y contribuyendo de manera aún más efectiva a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región y del mundo./.