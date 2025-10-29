Embajada de Vietnam visita a pescadores detenidos en Malasia

Kuala Lumpur (VNA)- La Embajada de Vietnam en Malasia realizó recientemente una visita consular a 11 pescadores vietnamitas detenidos por pesca ilegal en el estado de Sabah.



Foto ilustrativa (Fuente: VNA)



La visita forma parte de los esfuerzos para proteger a los ciudadanos vietnamitas en el extranjero y levantar la advertencia de la Tarjeta Amarilla de la Comisión Europea sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).



Según el primer secretario de la Embajada, Nguyen Tran Trung, la visita se llevó a cabo con la coordinación y el apoyo de las autoridades federales de Malasia y del estado de Sabah. Los 11 pescadores, a bordo de dos embarcaciones pesqueras no registradas, fueron arrestados por las autoridades marítimas malasias el 15 de septiembre y se encuentran detenidos en Kota Kinabalu.



Representantes de la Embajada se reunieron con funcionarios del Departamento Penitenciario de Sabah, la oficina de la Agencia de Control Marítimo de Malasia (MMEA) del estado y la administración del centro de detención de Kota Kinabalu para obtener información detallada sobre el caso, las condiciones de detención y el proceso de investigación en curso.



Según la embajada, los pescadores se encuentran estables. La embajada solicitó al centro penitenciario que les proporcione alimentos y artículos de primera necesidad, garantizando así condiciones de vida mínimas para los detenidos.



Los pescadores informaron a la embajada que dos intermediarios los llevaron a Malasia para realizar pesca ilegal.



La embajada reafirmó la política constante del Estado vietnamita de construir un sector pesquero sostenible y responsable, así como su determinación de combatir y sancionar rigurosamente cualquier práctica de pesca INDNR.



Asimismo, instó a las autoridades malasias a garantizar un trato humano a los pescadores y a respetar sus derechos e intereses legítimos, de conformidad con el derecho y las normas internacionales.



Inmediatamente después del incidente, la embajada coordinó estrechamente con las autoridades malasias la implementación de medidas de protección ciudadana./.