Embajada de Vietnam en Rusia transmite felicitaciones a Laos por el Bunpimay

Moscú (VNA) - El embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi, y su esposa, Le Linh Lan, encabezaron una delegación que visitó la Embajada de Laos en Rusia para transmitir sus felicitaciones con motivo del Bunpimay (Año Nuevo tradicional de Laos).

Delegados en la cita (Fuente: VNA)



Dang Minh Khoi expresó sus cordiales saludos al embajador de Laos, Siphandon Oybuabuddi, a su cónyuge, Ammala Vilavongsa, y al personal diplomático, al tiempo que destacó la satisfacción de Vietnam por los logros de desarrollo alcanzados por Laos. Asimismo, manifestó su confianza en que el país continúe avanzando en paz, estabilidad y progreso bajo el liderazgo del Partido Popular Revolucionario de Laos.



El diplomático vietnamita también informó a la parte laosiana sobre el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura, en la que se eligen los principales cargos de liderazgo, lo que será vital para implementar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.

Por su parte, Siphandon Oybuabuddi agradeció la visita de Año Nuevo de la delegación vietnamita y resaltó la estrecha cooperación y los lazos especiales entre ambas embajadas, reflejados en los intercambios frecuentes y el apoyo mutuo. Señaló además que Laos celebró recientemente el primer período de sesiones de su décima legislatura de la Asamblea Nacional para elegir a los principales dirigentes del país.



Ambas partes expresaron su confianza en que los importantes acontecimientos políticos en cada nación contribuirán a impulsar la cooperación bilateral y a fortalecer aún más la relación estratégica entre Vietnam y Laos.



En la ocasión, los dos embajadores también intercambiaron opiniones sobre la coordinación en Rusia y acordaron intensificar las actividades conjuntas para reforzar la solidaridad y preservar la amistad tradicional, leal y duradera entre los pueblos de ambos países./.