Embajada de Vietnam en Israel emite alerta urgente a sus ciudadanos

Humo se eleva desde una zona residencial tras una gran explosión en la capital, Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. Foto: Anadolu Agency/VNA

Ante el deterioro de la situación de seguridad en Oriente Medio, la Embajada de Vietnam en Israel emitió hoy una alerta urgente dirigida a la comunidad vietnamita en el país, instando a extremar la vigilancia y cumplir estrictamente las disposiciones de seguridad de las autoridades locales.



Según la legación diplomática, Israel lanzó esa misma mañana ataques preventivos contra diversos objetivos militares e infraestructuras estratégicas en Irán. Tras evaluar la situación, el Comando del Frente Nacional de Israel decidió reducir el nivel operativo nacional de “actividad plena” a “solo actividad esencial”.



Como consecuencia, todas las actividades educativas quedan suspendidas y se prohíben las concentraciones multitudinarias. Asimismo, se ordenó el cierre de establecimientos y centros de trabajo, con excepción de los servicios esenciales. Estas medidas estarán en vigor desde las 8:00 horas del 28 de febrero hasta las 20:00 horas del 2 de marzo.



Las autoridades israelíes instaron a la población a permanecer cerca de refugios, mantenerse atenta a posibles alertas de misiles y prepararse para actuar de inmediato al escuchar las sirenas antiaéreas. Paralelamente, el espacio aéreo israelí fue cerrado a la aviación civil hasta nuevo aviso, quedando suspendidas todas las llegadas y salidas comerciales.



De acuerdo con la Embajada de Vietnam, varias representaciones diplomáticas en Israel, entre ellas las de Estados Unidos, el Reino Unido y Polonia, recomendaron a sus ciudadanos cumplir rigurosamente las directrices locales, limitar los desplazamientos no esenciales y preparar planes de evacuación cuando las condiciones lo permitan.



En este contexto, y con el objetivo de garantizar la máxima seguridad de la comunidad vietnamita, la Embajada exhortó a sus ciudadanos a adoptar una serie de medidas preventivas.



En primer lugar, pidió acatar plenamente todas las normativas y orientaciones emitidas por las autoridades israelíes, así como mantenerse informados a través de los canales oficiales y los grupos comunitarios vietnamitas en el país.



En segundo lugar, recomendó reducir al mínimo los desplazamientos entre ciudades durante este periodo sensible, permanecer cerca de zonas con refugios, elaborar planes de seguridad para sí mismos y sus familias, y estar preparados para regresar a Vietnam o trasladarse a un tercer país cuando las condiciones lo permitan.



En tercer lugar, instó a mantener un contacto regular con la Embajada. En caso de emergencia o para solicitar asistencia en materia de protección consular, los ciudadanos pueden comunicarse a los teléfonos de emergencia +972 555 025 616 o +972 508 783 373.



La Embajada aseguró que continuará siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos y proporcionará información actualizada a la comunidad vietnamita en Israel./.