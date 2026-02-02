Embajada de Vietnam en Francia celebra el 96.º aniversario de la fundación del PCV

París (VNA) – La Embajada de Vietnam en Francia conmemoró el 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam (PCV) (3 de febrero de 1930), así como el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido. Este Congreso ha marcado un hito histórico, estableciendo nuevas directrices estratégicas para el desarrollo del país en la nueva era.

La Embajada de Vietnam en Francia organiza una ceremonia conmemorativa del 96º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam (3 de febrero de 1930) (Foto: VNA)

Durante su discurso inaugural, la embajadora Nguyen Thi Van Anh, representante permanente de Vietnam ante la UNESCO, destacó la importancia histórica de los 96 años de liderazgo revolucionario del PCV, que ha guiado al país hacia la victoria y el progreso. Además, señaló que el Partido ha sido clave en la integración internacional de Vietnam y en el fortalecimiento de su posición y prestigio a nivel global.



La embajadora también destacó que el XIV Congreso Nacional del Partido estableció los objetivos y tareas para los próximos cinco años, definiendo la visión estratégica y las orientaciones de desarrollo del país hasta mediados del siglo XXI. Este congreso, subrayó, ha representado un nuevo hito tanto en la historia del PCV como en la trayectoria del pueblo vietnamita.



Según Nguyen Thi Van Anh, las decisiones adoptadas en el Congreso no solo proporcionan una base sólida para el desarrollo rápido y sostenible del país, sino que también refuerzan la confianza pública e inspiran un espíritu de dedicación entre los funcionarios, miembros del Partido y la ciudadanía, tanto en Vietnam como en el extranjero.

La embajadora instó a los funcionarios y miembros del Partido en las misiones diplomáticas de Vietnam en Francia a fortalecer los lazos con los intelectuales, empresarios, estudiantes y trabajadores vietnamitas en el país, promoviendo la unidad con la patria. En particular, enfatizó la importancia de fortalecer la cooperación entre Vietnam y Francia, dentro del marco de la asociación estratégica integral, y mejorar la colaboración de Vietnam con las organizaciones internacionales, como la UNESCO, para promover la imagen del país en la nueva era del desarrollo.



Por su parte, la embajadora destacó que en 2025 la diplomacia vietnamita en Francia trabajó de manera coordinada en áreas como la diplomacia partidista, estatal e interpersonal. Esta cooperación resultó en avances significativos en las relaciones bilaterales, destacando la visita de Estado del presidente francés a Vietnam en mayo de 2025, la participación del primer ministro Pham Minh Chinh en la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en junio de 2025, y la presencia de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh, en la 50.ª Asamblea Parlamentaria de la Francofonía.



La misión permanente de Vietnam ante la UNESCO también cumplió un papel crucial, obteniendo logros importantes. En 2025, Vietnam celebró la inclusión del Complejo Yen Tu–Vinh Nghiem–Con Son, Kiep Bac en la lista de Patrimonios Mundiales de la Humanidad. Además, el país recibió cinco nuevos títulos de la UNESCO y desempeñó un papel destacado en la promoción del Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible, una iniciativa alineada con las prioridades tanto de la UNESCO como del país indochino./.