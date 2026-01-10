Embajada de Vietnam en Cuba presenta a medios nacionales el XIV Congreso del PCV

La Habana (VNA)- La Embajada de Vietnam en Cuba organizó una conferencia de prensa para informar a los medios de comunicación cubanos sobre el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista del país indochino, programado del 19 al 25 de enero de 2026.





Asistieron al evento reporteros y editores de importantes medios de comunicación cubanos, como Prensa Latina, la Agencia Cubana de Noticias (ACN), el periódico Granma (órgano oficial del Partido Comunista de Cuba), el diario Juventud Rebelde, Cubavisión y Canal Caribe.



En la conferencia, el embajador de Vietnam en Cuba, Le Quang Long, destacó que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) es un evento político de particular importancia, que marca un punto de inflexión para el desarrollo del país en la nueva era y refleja la visión estratégica y las aspiraciones de desarrollo de la nación vietnamita bajo el liderazgo del Partido.



El Congreso venidero fija como tarea determinar la dirección y los objetivos del desarrollo nacional hasta 2030, con visión hasta 2045, declaró.

Vietnam aspira a convertirse en un país en desarrollo con una industria moderna y una renta media alta para 2030 y además en una nación desarrollada de altos ingresos para 2045, cumpliendo el objetivo de ser un pueblo próspero, una nación fuerte, democrática, justa y civilizada, y avanzando con firmeza hacia el socialismo, dijo.



El Congreso identificó tareas clave y avances estratégicos en materia de reforma institucional, desarrollo científico y tecnológico, innovación, transformación digital, desarrollo de recursos humanos de alta calidad y la construcción de un sistema de infraestructura sincronizado y moderno, señaló.



Al resumir los logros de desarrollo del país durante el período 2021-2025, Quang Long afirmó que, en un contexto global y regional complejo e impredecible, Vietnam ha mantenido la estabilidad política y social, garantizado la defensa y la seguridad nacionales, mantenido la estabilidad macroeconómica y alcanzado numerosos logros importantes e históricamente significativos tras cinco años de implementación de la Resolución del XIII Congreso Nacional del PCV.



Tras destacar los logros socioeconómicos de Vietnam bajo el liderazgo del PCV, periodistas cubanos expresan profundo interés en el XIV Congreso partidista y afirmaron que informarán ampliamente sobre este importante evento político, contribuyendo así a fortalecer el entendimiento, la confianza política y a profundizar la especial solidaridad y la tradicional amistad entre Vietnam y Cuba./.