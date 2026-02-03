Embajada de Vietnam en China celebra el 76.º aniversario de relaciones diplomáticas bilaterales

Beijing (VNA) – La Embajada de Vietnam en China celebró solemnemente el 76.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países (18 de enero).

Asistieron al evento, por parte de China, el viceministro de Relaciones Exteriores Sun Weidong; el vicepresidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Exterior, Lu Xiangdong; junto con representantes de Ministerios, sectores y localidades, académicos, personalidades amigas, empresarios, académicos y medios de comunicación locales.

Al intervenir en el acto, el embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh, recordó los hitos más importantes de los 76 años de relaciones bilaterales, destacando el profundo significado de la amistad tradicional entre ambos países, caracterizada como una relación de “camaradas y hermanos”.

Al evaluar el año 2025 cuando se conmemoró el 75.º aniversario de las relaciones diplomáticas y se implementó el “Año de Intercambios Humanísticos Vietnam–China”, el diplomático afirmó que los vínculos bilaterales atraviesan una de sus mejores etapas, con una creciente confianza política, una cooperación sustantiva cada vez más profunda y unos intercambios entre los pueblos cada vez más estrechos.

Durante el último año, se concretaron cinco visitas de alto nivel entre ambos país. En particular, la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, a Vietnam en abril de 2025 fue un gran éxito y tuvo un significado especial, al abrir un nuevo capítulo en el desarrollo integral de las relaciones bilaterales.

El comercio bilateral en 2025 mantuvo un crecimiento de dos dígitos, con Vietnam consolidándose como el cuarto mayor socio comercial de China a nivel mundial, mientras que China se situó como el segundo mayor inversor en la nación sudesteasiática, destacó.

Las actividades del “Año de Intercambios Humanísticos Vietnam–China 2025” se desarrollaron de manera dinámica y diversa, destacando el programa “Viaje Rojo” para jóvenes de ambos países, que contribuyó a fortalecer la base social de las relaciones bilaterales.

El embajador Pham Thanh Binh subrayó que los logros alcanzados han creado una base sólida y un nuevo impulso para seguir profundizando de manera sustantiva la Asociación de Cooperación Estratégica Integral, con miras a la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido Vietnam–China de importancia estratégica.

El acto transcurrió en un ambiente solemne y cordial, en el que los invitados felicitaron el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y se intercambiaron buenos deseos con motivo del Año Nuevo Lunar./.