Embajada de Singapur en Hanoi celebra el 60 aniversario del Día Nacional

Hanoi (VNA)- La Embajada de Singapur en Hanoi organizó el 12 de agosto una recepción con motivo del 60.º aniversario del Día Nacional (9 de agosto de 1965 - 2025) de la ciudad-Estado.

El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Chi Dung y delegados. (Fuente: VNA)

Presente en el acto, el viceprimer ministro de Vietnam Nguyen Chi Dung envió sus felicitaciones al Gobierno y al pueblo de Singapur, destacando al país insular como un modelo de aspiración, innovación y construcción de un gobierno inteligente.



El Viceprimer Ministro evaluó que, después de más de medio siglo, la relación entre Vietnam y Singapur se ha convertido en un valioso activo para ambos pueblos.



Singapur es actualmente un socio económico estratégico de nuestro país, ocupando el segundo lugar en inversión extranjera directa (IED), y los parques industriales Vietnam-Singapur (VSIP) son un testimonio de la cooperación eficaz, señaló.



Ambos países también están impulsando relaciones en áreas como ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y energía. Los intercambios entre los pueblos están igualmente en auge, con miles de estudiantes, funcionarios y trabajadores vietnamitas en Singapur, así como cientos de miles de turistas que viajan entre ambos países cada año.



Vietnam y Singapur comparten puntos de vista comunes en cuestiones internacionales y regionales, y cooperan activamente en foros multilaterales. En marzo de 2025, ambos países elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral, lo que crea un nuevo impulso para la cooperación bilateral.



Chi Dung subrayó el compromiso de Vietnam con la promoción de la paz, la estabilidad y la cooperación, y afirmó que está dispuesto a avanzar junto con Singapur y otros países hacia el futuro.



Por su parte, el embajador de Singapur en Vietnam, Jaya Ratnam, reafirmó el compromiso de continuar desarrollando profundamente la relación de Asociación Estratégica Integral entre los dos países./.