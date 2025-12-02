Embajada de Cuba celebra el 65.º aniversario de lazos diplomáticos con Vietnam

Hanoi (VNA) – La Embajada de Cuba en Vietnam organizó hoy aquí una recepción para celebrar el 65.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países (2 de diciembre).

La Embajada de Cuba en Vietnam organiza una recepción para celebrar el 65.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países (2 de diciembre). (Foto: VNA)

El general Nguyen Trong Nghia, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular, en el acto celebrado por la Embajada de Cuba en Vietnam. (Foto: VNA)

En nombre de los líderes del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, el general Nguyen Trong Nghia, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular, destacó que el día del establecimiento de relaciones diplomáticas fue un gran acontecimiento, que marcó el inicio de una relación especial y ejemplar entre las dos naciones hermanas.

Durante los últimos 65 años de gloriosa historia, ambas naciones siempre se han acompañado, han compartido alegrías y tristezas, se han unido y han cooperado constantemente, fomentando la relación entre los dos pueblos heroicos, convirtiéndola en un patrimonio común invaluable y en un símbolo único en las relaciones internacionales, señaló.

Durante los intensos años de la guerra de resistencia de Vietnam, cuando la joven Revolución Cubana acababa de triunfar, el Gobierno cubano no dudó en convertirse en el primer país del hemisferio occidental en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam (1960), reconocer el Frente Nacional para la Liberación de Vietnam del Sur (1962), crear el Comité de Solidaridad con Vietnam (1963), establecer una embajada en la zona liberada (1967), enviar miles de ingenieros y expertos para ayudar a Vietnam, y brindar ayuda no reembolsable para numerosos proyectos económicos y sociales clave que contribuyeron a la reconstrucción del país tras la guerra, enfatizó.

En particular, la imagen del líder Fidel Castro —el primer y único dirigente extranjero en visitar la zona liberada en la provincia de Quang Tri en 1973 en plena guerra— se ha convertido en un símbolo inmortal de la solidaridad internacional, un testimonio vívido del sentimiento leal y firme que trasciende todos los protocolos diplomáticos normales, señaló.

Según el general, Cuba ha estado siempre dispuesta a compartir conocimientos, experiencias y recursos valiosos, acompañando a Vietnam en campos estratégicos, pero a la vez humanos y prácticos, como educación, salud, agricultura, arquitectura y construcción. Miles de estudiantes vietnamitas se formaron y se consolidaron gracias a Cuba, llevando consigo sentimientos, conocimientos e ideales revolucionarios para servir a su Patria. Los proyectos de Cuba ayudaron a Vietnam a mejorar significativamente el nivel de vida y la seguridad social, y a reconstruir el país en un contexto de devastación por la guerra.

Con motivo de esta ocasión, en nombre de los líderes del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, Trong Nghia expresó su profundo respeto y gratitud por la amistad especial, la solidaridad y el generoso, justo y desinteresado apoyo que Cuba brindó a Vietnam durante la lucha pasada por la liberación nacional y la reunificación, así como en la actual causa de construcción y defensa nacional.

En la ceremonia, el embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, resaltó que se ha construido una relación especial entre Cuba y Vietnam, basada en la confianza mutua, la lealtad firme y la asistencia sincera. Incontables gestos nobles de los pueblos de ambos países han quedado grabados en la memoria histórica y se han transmitido a generaciones de líderes y ciudadanos de las dos naciones.

Con motivo de la celebración, el embajador felicitó al Partido, al Estado y al pueblo de Vietnam por los destacados logros socioeconómicos del último año y deseó un gran éxito al XIV Congreso Nacional del PCV.

Asimismo, expresó su confianza en que, con la determinación de los líderes y el esfuerzo del pueblo, Vietnam alcanzará los objetivos históricos fijados./.