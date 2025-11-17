Elevan conciencia de pescadores sobre la lucha contra la pesca ilegal

Hung Yen, Vietnam (VNA)- La Flotilla 11 de la Guardia Costera de Vietnam realizó en la comuna de Dong Thai Ninh, provincia de Hung Yen, un programa de divulgación para elevar la conciencia de los pescadores sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), con la participación de cerca de 200 habitantes locales.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Durante el programa, la Flotilla 11 distribuyó volantes, manuales jurídicos, obsequió banderas nacionales y difundió información sobre las regulaciones relacionadas con la IUU, así como sobre la Ley de Prevención y Lucha contra las Drogas.



El teniente coronel Le Anh Son, Comisario Político de la Flotilla 11, afirmó que la defensa de la soberanía marítima e insular es responsabilidad de todo el Partido, el pueblo y el sistema político.



Dijo que en los últimos años, la Guardia Costera y la Flotilla 11 han llevado a cabo numerosas actividades de apoyo a los pescadores, destacando el programa “La Guardia Costera acompaña a los pescadores” y el concurso “Amo el mar y las islas de mi patria”, contribuyendo a fortalecer la unidad ejército-pueblo y la defensa y seguridad en el mar.

Según Anh Son, la divulgación sobre las regulaciones contra la pesca IUU es una tarea clave mientras Vietnam se esfuerza por levantar la “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea (CE).



El 17 de octubre de 2025, el Primer Ministro emitió el Plan de Acción del mes intensivo de acción en la lucha contra la pesca IUU y el desarrollo sostenible del sector pesquero.



La labor de sensibilización ayuda a los pescadores a comprender sus responsabilidades legales, cambiar su percepción y cumplir mejor las normas, contribuyendo a proteger los recursos marinos y el prestigio de la industria pesquera de Vietnam.



La pescadora Bui Thi Quynh, de la aldea Tan Tien de esta localidad norteña, valoró que la actividad de divulgación es muy práctica, pues ayuda a los pescadores a comprender las regulaciones sobre la pesca ilegal y a reforzar su responsabilidad en la protección de los recursos marinos./.