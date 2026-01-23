Elegida Comisión de Control Disciplinario del PCV del XIV mandato

La Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato, integrada por 23 miembros, fue elegida hoy.



Tran Sy Thanh, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XIII mandato. Foto: VNA



Los resultados de la elección fueron anunciados por Tran Thanh Man, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, en representación del Presídium del XIV Congreso Nacional del Partido, durante la sesión de clausura celebrada el mismo día.



Tran Sy Thanh, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XIII mandato, fue relegido presidente de esta entidad para el XIV mandato, con el apoyo de nueve vicepresidentes. La Comisión cuenta además con 13 miembros./.