Elecciones parlamentarias en Vietnam: expectativas para un nuevo período de desarrollo

Hanoi (VNA) – En medio del ambiente festivo por la jornada electoral para elegir a los diputados de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional de Vietnam (ANV, parlamento) y a los miembros de los Consejos Populares para el período 2026-2031, que se celebrará el próximo 15 de marzo, los electores de todo el país están orgullosos de ejercer su derecho y deber cívico, contribuyendo a seleccionar a los representantes más capacitados.



En este contexto, Nguyen Duy Anh, presidente honorario de la Asociación de Vietnamitas en Fukuoka (Japón) y secretario general de la Red Global de Enseñanza de Idioma y Cultura Vietnamita, decidió regresar a su tierra natal para participar directamente en la votación. En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), compartió sus reflexiones sobre la trascendencia de estos comicios y el compromiso de la diáspora con la Patria.



Al evaluar la labor de la XV Legislatura de la ANV y de los Consejos Populares del período 2021-2026, Nguyen Duy Anh resaltó los importantes avances en el perfeccionamiento institucional, el impulso al desarrollo socioeconómico y la mejora de la eficacia de la gestión estatal. Frente a la volatilidad regional y global, la ANV actuó con oportunidad mediante decisiones clave para la recuperación económica, la garantía del bienestar social y la promoción de reformas institucionales, transformación digital y ciencia-tecnología. A nivel local, los Consejos Populares fortalecieron su papel representativo y fiscalizador, sentando bases sólidas para el desarrollo sostenible.

El adelanto de las elecciones en dos meses responde a la necesidad de consolidar oportunamente los recursos humanos de alto nivel, conforme a las directrices del Partido y las exigencias prácticas. Esta decisión refleja la proactividad del Partido y el Estado en la estabilidad y continuidad del aparato de Gobierno, particularmente en el contexto de la implementación del nuevo modelo de gobierno local de dos niveles y la reorganización estructural. Una pronta consolidación del personal permitirá una operación más estable, eficaz y eficiente, preparando el terreno para los grandes lineamientos de desarrollo trazados en el XIV Congreso Nacional del Partido, especialmente en ciencia-tecnología, transformación digital, economía verde e integración internacional.



Sobre las cualidades requeridas para los nuevos legisladores y consejeros, Nguyen Duy Anh señaló tres elementos esenciales: visión estratégica y firmeza para contribuir a políticas de largo plazo hacia 2030 y 2045; responsabilidad y cercanía con el pueblo para recoger y reflejar fielmente sus opiniones; y mentalidad innovadora con capacidad de integración para incorporar las tendencias globales en la formulación de políticas.



Nguyen Duy Anh, presidente honorario de la Asociación de Vietnamitas en Fukuoka (Japón) y secretario general de la Red Global de Enseñanza de Idioma y Cultura Vietnamita. (Foto: VNA)

Respecto al papel de la diplomacia parlamentaria en un contexto internacional cambiante, el representante de la diáspora destacó su importancia para fortalecer el entendimiento mutuo, generar confianza y promover la cooperación entre naciones. Vietnam debe mantener un rol proactivo en foros como la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA). La actividad exterior de la ANV en el período anterior, con numerosas visitas de sus líderes a diversos países, incluyendo Japón, y su participación en foros internacionales, no solo consolidó relaciones bilaterales, sino que elevó el prestigio de la diplomacia parlamentaria vietnamita. Un mayor fortalecimiento de estos canales facilita la cooperación en economía, educación, ciencia-tecnología e intercambios populares.



Nguyen Duy Anh también subrayó el potencial de conectar con la diáspora como puente natural entre Vietnam y los países de acogida, apoyando así la diplomacia parlamentaria. Sugirió intensificar los intercambios de delegaciones y de experiencias legislativas y de gobernanza, combinando la diplomacia parlamentaria con la diplomacia estatal y popular para potenciar la sinergia de la política exterior al servicio del desarrollo nacional.



Al explicar su decisión de regresar para votar, Nguyen Duy Anh expresó que, aunque reside en el extranjero, siempre se considera ciudadano vietnamita con la responsabilidad de participar en los eventos políticos trascendentales del país. Se trata de la primera vez que regresa para ejercer su derecho al voto, una experiencia muy especial. Cada voto, afirmó, no solo materializa un derecho ciudadano sino que deposita confianza y expectativas en los representantes que encarnarán la voluntad popular, contribuyendo al vigoroso desarrollo nacional en la nueva etapa./.