Elecciones legislativas reafirman la gran unidad nacional y la aspiración de desarrollo del país

Pham Khanh Nam, redactor jefe de la revista Huong Viet en Alemania. Foto: VNA

La comunidad vietnamita en Alemania sigue con atención las elecciones de los diputados de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional de Vietnam y de los representantes de los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026–2031, consideradas un importante acontecimiento político del país.



En declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Berlín, Pham Khanh Nam, redactor jefe de la revista Huong Viet en Alemania, afirmó que cada proceso electoral brinda al pueblo la oportunidad de reafirmar su derecho a participar en la vida política del país y expresar su expectativa de contar con representantes con suficiente corazón, capacidad y valentía para impulsar el desarrollo nacional.



En la actual etapa de transformación, añadió, la Asamblea Nacional no solo debe perfeccionar el marco jurídico, sino también contribuir a definir estrategias de desarrollo a largo plazo, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, progreso social y protección de la soberanía nacional.



Según él, tras décadas de vivir y trabajar en uno de los centros económicos y tecnológicos más importantes de Europa, generaciones de intelectuales, empresarios y jóvenes de origen vietnamita han acumulado experiencia en gestión moderna, capacidad innovadora y una mentalidad abierta a la integración internacional. Aprovechar estos recursos, subrayó, es tanto una necesidad práctica como una tarea estratégica para reforzar la competitividad nacional en la era de la economía del conocimiento y la transformación digital.



En un contexto de competencia global cada vez más intensa, la elección de representantes con pensamiento reformista, visión de desarrollo y vocación de servicio público resulta clave para el avance del país. Se espera que la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura continúe promoviendo reformas institucionales, consolide un entorno de inversión transparente, impulse la innovación y amplíe las oportunidades de desarrollo para las empresas y la comunidad intelectual. Esto permitirá a Vietnam no solo mantener un crecimiento sostenido, sino también avanzar hacia un desarrollo sostenible y fortalecer su posición en el escenario internacional.



Desde la perspectiva de la comunidad vietnamita en el exterior, fortalecer los vínculos entre el país y los vietnamitas residentes en el extranjero debe formar parte de la estrategia general de desarrollo nacional. La creación de mecanismos flexibles, políticas coordinadas y un entorno de cooperación transparente facilitará que los recursos intelectuales y financieros de la diáspora se conviertan en motores concretos del desarrollo. Esto, además de su dimensión económica, refleja la gran unidad del pueblo vietnamita en el actual proceso de integración internacional.



De cara a la jornada electoral, Pham Khanh Nam expresó su confianza en que el proceso se lleve a cabo de manera democrática, transparente y conforme a la ley, de modo que la voluntad del pueblo se refleje plenamente en las decisiones estratégicas del país. La elección de representantes capaces y comprometidos, afirmó, contribuirá a fortalecer la confianza social y a consolidar una base política e institucional sólida para que Vietnam continúe avanzando hacia un desarrollo rápido, sostenible y una integración internacional cada vez más profunda./.