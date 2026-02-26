Elecciones legislativas potencian papel de personas prestigiosas en minorías étnicas

Representantes de la guardia fronteriza y la aldea divulgan la labor de elección a los habitantes. Foto: VNA

En estos días, los habitantes de la etnia Chut de la aldea Rao Tre, en la comuna de Phuc Trach, provincia central de Ha Tinh, esperan con entusiasmo los sufragios del 15 de marzo para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura y a los miembros de los Consejos Populares para el período 2026-2031.



En una región con numerosas dificultades y un nivel educativo desigual, los patriarcas de las aldeas y personas prestigiosas continúan desempeñando un papel crucial en la difusión de las políticas del Partido, así como de las leyes y normativas del Estado, acercando estas a la gente.



En la aldea Rao Tre, situada al pie de la montaña Ka Day, la preparación para las elecciones se ha llevado a cabo de manera flexible, adaptada a las condiciones de vida de los habitantes.



La jefa de la aldea, Ho Thi Kien, junto con los miembros del Comité del Partido, el Frente de la Patria y las fuerzas de la Guardia Fronteriza, organizan sesiones informativas concisas y comprensibles sobre los derechos y deberes de los votantes, el proceso electoral y cómo completar correctamente las boletas.



Como resultado, la mayoría de los habitantes han comprendido claramente las normativas y están listos para participar en la votación.



Debido a las limitaciones en el acceso a la información, los funcionarios, miembros del partido y personas prestigiosas siguen trabajando incansablemente, "yendo puerta a puerta" para proporcionar orientación detallada, asegurándose de que todos los votantes participen de manera completa, puntual y conforme a la normativa.



En las áreas fronterizas, las fuerzas de la Guardia Fronteriza desempeñan un papel fundamental en movilizar a la población, trabajando de cerca con las autoridades locales, los ancianos y jefes de las aldeas.



A pesar de las dificultades logísticas debido a la vasta extensión del territorio y el mal estado de las infraestructuras, la labor de sensibilización ha tenido resultados positivos gracias al compromiso de las personas prestigiosas, quienes, al ser conocedoras de las costumbres locales y contar con la confianza de la comunidad, facilitan la movilización de los votantes.



Además de la información, las fuerzas involucradas han apoyado la revisión de las listas de votantes, completando los trámites necesarios y creando condiciones favorables para que los ciudadanos ejerzan su derecho cívico.



El fortalecimiento del papel de los ancianos, jefes de las aldeas y personas respetadas no solo contribuye a garantizar una alta tasa de participación electoral, cumpliendo con la normativa, sino que también refuerza la unidad nacional, fortaleciendo los lazos entre el Partido, el Estado y la población en las zonas fronterizas./.