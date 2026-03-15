Elecciones legislativas: Más del 71% de los votantes ya acudieron a las urnas al mediodía

Las votantes cham emiten sus votos en el barrio de Ben Thanh, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Thong Hai/VNP

A las 12:00 horas del 15 de marzo, la participación en las elecciones de diputados a la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031 alcanzó el 71,59%, según informó el Ministerio del Interior.



Varias localidades registraron altos niveles de participación, entre ellas Lao Cai (91,95%), Ha Tinh (91,72%), Lai Chau (89,90%) y Dien Bien (87,18%). En contraste, se observaron tasas más bajas en algunas grandes ciudades, como Ciudad Ho Chi Minh (51,84%) y Hanoi (56,51%).



La votación ya había concluido con una participación del 100% en algunas zonas, incluida la zona especial de Bach Long Vi, en la ciudad de Hai Phong. Otras localidades que informaron de una participación total fueron Tuyen Quang (27 de 124 comunas), Lai Chau (cinco comunas), Hanoi (60 centros de votación), Gia Lai (420 de 2.179 centros de votación) y Bac Ninh (441 de 2.765 centros de votación).

El Ministerio de Salud informó que las ceremonias de apertura de las elecciones se realizaron en todo el país conforme a la ley, de manera solemne, ordenada y segura, creando un ambiente de entusiasmo, confianza y orgullo entre los votantes.



A las 7:00 horas de la mañana, los colegios de votación de todo el país iniciaron oficialmente el proceso electoral, aunque en algunas zonas las ceremonias se celebraron con anterioridad debido a las condiciones locales.



La mayoría de las circunscripciones electorales contaron con la presencia de representantes de los comités locales del Partido, autoridades, el Frente de la Patria de Vietnam, organizaciones sociopolíticas y votantes de mayor edad.



En algunas provincias, como An Giang, Quang Ninh, Quang Tri, Nghe An y Bac Ninh, numerosos votantes mayores de 100 años participaron en las elecciones. Destaca el caso de Phung Thi Quat, de 108 años, quien emitió su voto en el centro de votación n.º 8 de la aldea de Lo Bon, en la comuna de Kien Luong, provincia de An Giang.



Los líderes del Partido y del Estado también asistieron a las ceremonias de apertura y depositaron sus votos en sus respectivos centros de votación.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, emitió su voto en el colegio electoral número 02, en el barrio de Ba Dinh, Hanoi. Foto: Thong Nhat/VNA



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, votó en el colegio electoral n.º 2 del barrio de Ba Dinh, en Hanoi; el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, en el colegio de votación n.º 14 de la comuna de Hoc Mon, en Ciudad Ho Chi Minh; el presidente del Estado, Luong Cuong, en el centro de votación n.º 26 del barrio de Hoan Kiem, en Hanoi; y el primer ministro, Pham Minh Chinh, en el centro de votación n.º 21 del barrio de Tay Ho, en Hanoi.

Periodistas de agencias de prensa centrales y locales también estuvieron presentes en las ceremonias de apertura para informar sobre la jornada electoral. La Televisión de Vietnam transmitió en directo el programa “Día de las Elecciones: Fiesta del Pueblo” desde diversas localidades del país, con el fin de reflejar el ambiente electoral tanto para los votantes en el territorio nacional como para los vietnamitas residentes en el extranjero.



Según el Ministerio del Interior, el ambiente electoral en todo el país es dinámico y entusiasta, y los votantes expresan confianza en el éxito de los comicios y en los candidatos.



Los informes de las localidades indican que el tráfico se mantiene fluido, sin incidentes que afecten el desplazamiento de los votantes ni el desarrollo de las actividades electorales. Los sistemas de comunicación funcionan con normalidad y los reportes se actualizan periódicamente para facilitar la coordinación y la gestión.



Las instalaciones y el equipamiento de los centros de votación en todo el país fueron preparados conforme a la normativa vigente. Además, las condiciones meteorológicas se consideran en general favorables para la celebración de las elecciones.



La seguridad política, el orden social y la seguridad pública se mantienen estables, sin que se hayan registrado incidentes complejos que afecten el proceso electoral, añadió el Ministerio del Interior./.