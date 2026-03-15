Elecciones legislativas en Vietnam abren la consolidación del aparato estatal para el nuevo mandato

Los habitantes de la región fronteriza de Thanh Thuy (Tuyen Quang) emitieron con alegría sus votos. Foto: Duc Tho - VNA

Hoy, 15 de marzo, cerca de 79 millones de votantes en todo Vietnam, desde las zonas montañosas hasta las llanuras, y desde las áreas fronterizas hasta las islas más remotas, acuden a las urnas para elegir a los diputados de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031.



Este “festival nacional” constituye una manifestación directa del derecho del pueblo a ejercer su soberanía. Los comicios se desarrollan en un contexto marcado por importantes reformas, en particular la aplicación generalizada de tecnologías digitales, con el objetivo de seleccionar a representantes que respondan a la confianza de los ciudadanos.



Las elecciones tienen lugar en un momento considerado clave para el país. Vietnam impulsa un proceso de renovación integral con miras a avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo, con metas de crecimiento rápido y sostenible. En ese marco, el aparato administrativo ha sido reorganizado bajo un nuevo modelo, mientras se establecen mayores exigencias para la gestión estatal. Cada voto emitido hoy refleja también las expectativas de la población hacia las instituciones en el próximo mandato.

Los votantes de la región fronteriza de Thanh Thuy (Tuyen Quang), miran las listas de candidatos para la XVI Legislatura del Parlamento y los Consejos del Pueblo en todos los niveles para el mandato 2026-2031. Foto: Duc Tho - VNA



La importancia del Día de las Elecciones radica en garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en la vida política del país. A través del sufragio, los votantes eligen a quienes los representarán en la gestión de los asuntos nacionales y locales. La selección de diputados con integridad, capacidad y sentido de responsabilidad contribuirá a fortalecer la calidad de funcionamiento de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares durante los próximos cinco años.



Este proceso electoral presenta además características particulares. La reorganización administrativa de varias provincias y ciudades, junto con la aplicación del modelo de administración local de dos niveles, ha generado nuevas tareas para las autoridades encargadas de organizar los comicios.

En ese contexto, el presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo Electoral Nacional, Tran Thanh Man, pidió revisar cuidadosamente los distintos grupos de votantes para garantizar que ningún ciudadano sea privado de su derecho al voto.



Subrayó la necesidad de actuar con “máxima cautela incluso en los detalles más pequeños para evitar errores que puedan derivar en problemas mayores”, al considerar que se trata no solo de un requisito técnico, sino también político.



Otro rasgo destacado de estas elecciones es la aplicación sincronizada de la transformación digital desde el nivel central hasta el local. La elaboración y gestión de las listas de votantes, los expedientes de los candidatos y los informes de avance se integran en plataformas digitales conectadas con la Base de Datos Nacional de Residentes y con la aplicación VNeID.



Hasta el momento, las unidades a nivel municipal han utilizado el software de registro de votantes - con excepción de la zona especial de Hoang Sa - para gestionar a casi 79 millones de electores habilitados. La digitalización busca garantizar mayor precisión y transparencia en el proceso, además de contribuir a la modernización de la gestión pública.





Garantizar tanto la cantidad como la calidad de los diputados sigue siendo una prioridad. Según la orientación del Buró Político, se prevé que la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional esté integrada por 145 diputados a tiempo completo a nivel central y 55 a nivel local. Entre los 864 candidatos oficiales, incluidos cinco autonominados, los votantes de 182 circunscripciones elegirán a 500 diputados de la Asamblea Nacional.



La estructura de candidaturas ha sido diseñada para asegurar la representación de mujeres, minorías étnicas, jóvenes, intelectuales, científicos, artistas, trabajadores, agricultores y empresarios.



Las elecciones de hoy también marcan el inicio del proceso de consolidación del aparato estatal para el nuevo mandato. El secretario general del Partido Comunista, To Lam, afirmó que unos comicios exitosos crearán una base importante para construir un aparato estatal sólido y para implementar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.



Esto refleja la confianza depositada en cada votante al ejercer su derecho al sufragio.



De esta manera, el 15 de marzo de 2026 constituye más que una simple fecha en el calendario: representa un hito sociopolítico relevante. Con la participación del electorado y un proceso organizado conforme a la ley, se espera que las elecciones se desarrollen con éxito y contribuyan a las tareas de construcción y defensa nacional en la nueva etapa. /.