Elecciones generales: Vietnamitas en Ultramar muestran devoción y compromiso con la patria

Mientras cerca de 79 millones de votantes en todo Vietnam participan en la elección de los diputados de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026–2031, el ambiente festivo también se siente entre las comunidades vietnamitas en el extranjero, cuyos miembros siguen de cerca el proceso y expresan gran confianza y expectativas en el continuo desarrollo del país.



Para la comunidad de más de 6,5 millones de vietnamitas que viven en más de 130 países y territorios, estas elecciones representan no solo un importante acontecimiento político, sino también una oportunidad para demostrar su duradero vínculo con la patria.



En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias, muchos vietnamitas residentes en el exterior expresaron su confianza en que la nueva Asamblea Nacional y los Consejos Populares seguirán representando la voluntad y las aspiraciones del pueblo, al tiempo que impulsarán políticas destinadas a promover el desarrollo socioeconómico y fortalecer los vínculos con las comunidades vietnamitas en el extranjero.

Nguyen Duy Anh, presidente honorario de la Asociación Vietnamita en Fukuoka (Japón) y secretario general de la Red Global para la Enseñanza de la Lengua y la Cultura Vietnamitas. Foto: VNA

Nguyen Duy Anh, presidente honorario de la Asociación Vietnamita en Fukuoka (Japón) y secretario general de la Red Global para la Enseñanza de la Lengua y la Cultura Vietnamitas, manifestó su esperanza de que los diputados del nuevo mandato continúen representando eficazmente al pueblo, al tiempo que demuestren la visión y la determinación necesarias para formular políticas a largo plazo en el contexto de la globalización y la transformación digital.



A su vez, el profesor y doctor Nguyen Ngoc Que, del Departamento de Posgrado de Interpretación y Traducción Coreano–Vietnamita de la Escuela de Posgrado de Educación Lingüística de Corea del Sur, elogió las recientes mejoras en las actividades legislativas de Vietnam.



Según afirmó, muchas leyes aprobadas recientemente reflejan de manera estrecha las necesidades reales, contribuyendo a mejorar el clima de inversión y a sentar las bases para el desarrollo a largo plazo, además de abrir nuevas oportunidades para la cooperación internacional.



Desde la perspectiva de la comunidad empresarial, Denise Pham (Ngoc Seoul), directora ejecutiva de la empresa inmobiliaria KOVIRE, señaló que las reformas institucionales y las mejoras en el entorno de inversión en Vietnam han fortalecido la confianza de los inversionistas extranjeros.



Expresó su esperanza de que la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional continúe impulsando estas reformas, especialmente en áreas como la transformación digital y la gestión del mercado.



En Canadá, muchos intelectuales y miembros de la comunidad vietnamita afirmaron que la Asamblea Nacional y los Consejos Populares deben seguir promoviendo la reforma institucional y construir un entorno empresarial más transparente y favorable, particularmente en ámbitos como la innovación, la transformación digital y el desarrollo sostenible.



Luong The Huan, un ingeniero vietnamita que trabaja en Malasia, expresó su expectativa de que se produzcan avances significativos en el marco legal una vez que la nueva Asamblea Nacional y los Consejos Populares inicien su mandato. A su juicio, las actividades legislativas deberían pasar decididamente de una mentalidad centrada en el “control” hacia otra orientada al servicio y a la facilitación del desarrollo.



Los futuros marcos jurídicos deberían anticipar tendencias emergentes y proporcionar bases legales para nuevos modelos económicos como la economía digital, la economía verde y el reconocimiento de activos intangibles, afirmó.



El desarrollo de una “Asamblea Nacional digital” y de “Consejos Populares electrónicos” mediante la aplicación de VNeID contribuirá a reducir la distancia entre los votantes y los órganos electos, al tiempo que reforzará la transparencia y la supervisión de los grandes proyectos nacionales, añadió.

Nguyen Huu Dong, presidente de la Asociación de los Vietnamitas en México y el primer vietnamita presentado por el Gobierno para trabajar en las Naciones Unidas a principios de la década de 1980. Foto: VNA

Por su parte, Nguyen Huu Dong, presidente de la Asociación de los Vietnamitas en México y el primer vietnamita presentado por el Gobierno para trabajar en las Naciones Unidas a principios de la década de 1980, quien ha servido durante décadas como experto internacional en observación electoral en más de 40 países, sugirió ampliar los mecanismos de consulta de políticas, particularmente con expertos vietnamitas en el extranjero.



Según señaló, estas medidas ayudarán a la Asamblea Nacional a obtener perspectivas más diversas y a alinearse mejor con los estándares internacionales, especialmente considerando su papel clave en la traducción de las resoluciones estratégicas del Partido en legislación.



También destacó la importancia de fortalecer la cooperación interparlamentaria y participar activamente en foros parlamentarios multilaterales, lo que permitiría a Vietnam compartir experiencias legislativas, promover la imagen del país a nivel internacional y fomentar un entorno externo favorable para el desarrollo.



Pham Do Nhat Quang, de 84 años, un vietnamita residente en Argelia, afirmó sentirse impresionado por el dinamismo y la capacidad de decisión demostrados por la Asamblea Nacional al apoyar la recuperación y el desarrollo del país en medio de las incertidumbres globales. Para la nueva legislatura, espera debates más sustanciales y dinámicos en las sesiones parlamentarias, señalando que las discusiones francas y diversas entre los diputados contribuirán a mejorar la calidad de la elaboración de políticas y a reforzar el papel de la Asamblea Nacional como el máximo órgano representativo del pueblo.



En Alemania, Nguyen Duc Thang, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Alemania–Vietnam, expresó su confianza en que las elecciones fortalecerán aún más los vínculos entre las comunidades vietnamitas en el extranjero y el proceso de desarrollo del país.



Señaló que los más de seis millones de vietnamitas que viven fuera del país constituyen una parte inseparable de la comunidad nacional y prestan cada vez más atención a las políticas relacionadas con sus derechos y su conexión con la patria.



Compartiendo una opinión similar, Dao Tuan Hung, presidente de la Asociación General de Vietnamitas en Corea del Sur, afirmó que la comunidad vietnamita allí continúa creciendo, con numerosos intelectuales y especialistas que trabajan en sectores de alta tecnología como los semiconductores, la inteligencia artificial y la innovación.



Con mecanismos de conexión eficaces, los recursos intelectuales de los vietnamitas en el extranjero podrían convertirse en un importante motor para el desarrollo científico, tecnológico y económico de Vietnam, resaltó.



Los jóvenes vietnamitas que estudian en el extranjero también siguen de cerca los avances del país. Muchos estudiantes expresaron su esperanza de que se implementen más políticas que les permitan contribuir al desarrollo nacional tras completar sus estudios.



Ngo Thi Huyen Trang, candidata a doctorado que estudia en Pekín, señaló que espera que los diputados de la nueva Asamblea Nacional continúen escuchando y reflejando las aspiraciones de los votantes tanto dentro como fuera del país.



Refiriéndose a las políticas adoptadas por la Asamblea Nacional para mejorar la calidad de la educación superior, promover la investigación científica y la innovación, y desarrollar recursos humanos de alta calidad, Vu Anh Kiet, estudiante de doctorado en la Universidad Prince of Songkla, y Tran Huu Dat, estudiante de doctorado en la Universidad Chulalongkorn en Tailandia, señalaron que dichas políticas han creado condiciones favorables para que los estudiantes vietnamitas accedan a entornos académicos internacionales y, posteriormente, contribuyan al desarrollo del país.



Dondequiera que se encuentren, la devoción y el compromiso de la comunidad vietnamita en el extranjero con la patria siguen siendo un fuerte vínculo que conecta a los vietnamitas de todo el mundo. En medio del vibrante ambiente de este “día nacional”, desde los centros de votación a lo largo del país con forma de “S” hasta los corazones en el extranjero que siempre miran hacia la patria, todos comparten la misma convicción: que Vietnam continuará avanzando en su camino de desarrollo con el apoyo de su pueblo tanto dentro como fuera del país./.