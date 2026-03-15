Elecciones en Vietnam registran alta participación desde primeras horas

Los votantes de la minoría étnica Muong, que votan por primera vez, estudian detenidamente las biografías de sus candidatos. (Foto: VNA)

La elección de diputados a la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y de miembros de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031 se desarrolla este 15 de marzo de manera simultánea en todo Vietnam, con una elevada participación de votantes desde primeras horas de la mañana.

Según informó la subjefa de la Comisión de Asuntos de Diputados de la Asamblea Nacional y subjefa permanente de la Oficina del Consejo Electoral Nacional, Ta Thi Yen, de acuerdo con los reportes rápidos enviados por las localidades, los votantes acudieron a las urnas con entusiasmo desde el inicio de la jornada y la tasa de participación registra resultados muy positivos.

En particular, en zonas montañosas, remotas y de difícil acceso, los ciudadanos pertenecientes a minorías étnicas también acudieron a votar desde muy temprano. Numerosos colegios electorales registraron gran afluencia desde las primeras horas, con la participación activa de adultos mayores, jóvenes votantes primerizos, trabajadores y ciudadanos de diversos sectores sociales.

Entre los casos destacados figura el de Le Thi Nhat, votante de 102 años, quien acudió a depositar su papeleta en el punto número 2 del área electoral número 12 de la comuna Trung Thanh, en la ciudad de Hai Phong.

De acuerdo con Ta Thi Yen, las imágenes registradas en los colegios de votación durante la apertura reflejan la continuidad de la vida política del país, con la participación de varias generaciones de ciudadanos.

Hasta las 9:00 horas, algunas localidades reportaron las siguientes tasas de participación: Ha Tinh 41,23%; Vinh Long 28,75%; Ca Mau 26,13% y Tay Ninh 22,41%. En determinados lugares, la participación fue especialmente alta, como en la zona especial de Bach Long Vi (Hai Phong), donde el 100% de los votantes ya había acudido a las urnas. Otras comunas registraron también altos niveles de asistencia, entre ellas Phu Thuan (Da Nang), con 55,1%; An Lac (Bac Ninh), con 70,91%; y Long Quang (Hue), con 77,38%.

Los primeros votantes de la aldea de Ta Mieu, comuna de Sin Thau, provincia de Dien Bien, reciben sus votos. (Foto: VNA)

Corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en diversas localidades informaron que los centros de votación fueron organizados en lugares accesibles y seguros, con espacios adecuados para las etapas de verificación de tarjetas electorales, entrega de papeletas, votación y conteo. Asimismo, se prepararon las urnas principales y auxiliares, los sellos oficiales y todos los materiales necesarios conforme a la normativa.

Los colegios electorales fueron decorados de manera solemne, con banderas nacionales, pancartas y consignas alusivas al proceso electoral. También se exhibieron las listas de votantes y las biografías resumidas de los candidatos para que los ciudadanos pudieran informarse antes de ejercer su derecho al voto.

En la zona especial de Truong Sa, en la provincia de Khanh Hoa, los centros de votación restantes iniciaron la jornada a las 6:15 horas en un ambiente solemne. Oficiales, soldados y pescadores acudieron desde temprano para ejercer su derecho ciudadano y elegir a los representantes de la nueva legislatura de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares.

En la comuna Sin Thau, en la provincia de Dien Bien, ubicada en el extremo occidental del país, ciudadanos de diversas etnias como Ha Nhi, Mong, Thai y Kinh, vestidos con trajes tradicionales, acudieron animadamente a los colegios electorales desde primeras horas de la mañana.

Mientras tanto, en Hung Hoi, la comuna con mayor población de la etnia khmer en la provincia de Ca Mau, la jornada electoral se desarrolla en un ambiente festivo y solemne, considerado por la población como una verdadera fiesta democrática.

Situaciones similares se registran en otras localidades del país, donde ciudadanos de distintos sectores, incluidos pescadores que faenan en zonas marítimas alejadas, han organizado sus actividades con antelación para poder ejercer su derecho al voto.

En esta elección, cerca de 79 millones de votantes están convocados a participar en todo el país. Se trata de un importante acontecimiento político que tiene lugar tras el XIV Congreso Nacional del Partido y que permitirá a los ciudadanos elegir a sus representantes en la Asamblea Nacional y en los Consejos Populares para el nuevo mandato.

Según el Consejo Electoral Nacional, de 864 candidatos se elegirán 500 diputados para la XVI Legislatura de Asamblea Nacional. Para los Consejos Populares provinciales, de 4.217 candidatos se elegirán 2.552 representantes, mientras que a nivel comunal se elegirán 72.611 representantes entre 120.873 candidatos, conforme a la legislación vigente.

De acuerdo con las regulaciones, la votación concluirá a las 19:00 del mismo día, salvo casos en que se extienda conforme a la normativa, pero sin sobrepasar las 21:00 horas./.